https://ria.ru/20241028/snaryady-1980064735.html

"Не сразу осознали". Запад еще пять лет назад сделал Москве щедрый подарок

"Не сразу осознали". Запад еще пять лет назад сделал Москве щедрый подарок - РИА Новости, 28.10.2024

"Не сразу осознали". Запад еще пять лет назад сделал Москве щедрый подарок

Несмотря на все усилия стран НАТО, ВСУ не удается решить проблему снарядного голода. Одним из главных спонсоров остаются США. Однако Вашингтон сам сталкивается... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

2024-10-28T08:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Давид Нармания. Несмотря на все усилия стран НАТО, ВСУ не удается решить проблему снарядного голода. Одним из главных спонсоров остаются США. Однако Вашингтон сам сталкивается с трудностями в этой сфере. О том, что собирается предпринять Пентагон, — в материале РИА Новости.Один к пятиО превосходстве России в области артиллерийских боеприпасов западные издания пишут с февраля 2022-го.В апреле этого года командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе заявил, что по производству снарядов Москва втрое превосходит страны альянса, вместе взятые.На поле боя, утверждает Reuters со со ссылкой на украинских военных, разрыв еще больше: на один выпущенный ВСУ снаряд приходится пять российских.Дополнительную сложность создает и сама специфика западной помощи. В распоряжении ВСУ — полноценный зоопарк из разнообразных артиллерийских систем."Транспортировка боеприпасов со склада на линию фронта — трудная задача, которая на Украине особенно усложняется. В большинстве стран на вооружении два или три типа гаубиц. У Киева их 14!" — отмечал в статье для Королевского объединенного института оборонных исследований бывший научный сотрудник британского Генштаба Патрик Хинтон. Среди пестрой артиллерии ВСУ — и американские буксируемые M777, и немецкие самоходные Panzerhaubitze 2000, и польские Krab, и другие западные системы, не говоря уже о советских образцах.А универсальных боеприпасов нет. Как и запчастей. Срок службы ствола гаубицы — порядка 2,5 тысячи выстрелов, после чего требуется замена. Британия же, к примеру, не выпускает стволы калибра 155 миллиметров, преобладающего у ВСУ. И в континентальной Европе таких заводов немного.Критическая необходимостьМежду тем артиллерия — по-прежнему "бог войны". По подсчетам западных экспертов, несмотря на интенсивные стрелковые бои, активное применение тяжелой техники и дронов, на долю артиллерийского огня приходится 70 процентов потерь с обеих сторон.И снижение огневой мощи пушек ВСУ сразу сказывается на общей ситуации."Когда мы выпускали десять тысяч снарядов в день, погибало от 35 до 45 украинских солдат и 250-300 получали ранения. Расход сократился вдвое, и теперь потери — более сотни убитыми и не менее тысячи ранеными", — приводит Reuters слова неназванного старшего офицера Генштаба ВСУ.Киевский режим пытается нарастить собственное производство. Зеленский недавно сообщил, что Украина в первом полугодии 2024 года выпустила в 25 раз больше артиллерийских и минометных боеприпасов, чем за весь 2022-й. Экс-глава "Укроборонпрома" и бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин проинформировал о введении в эксплуатацию нового завода по изготовлению снарядов калибра 155 миллиметров под западные гаубицы.Правда, военнослужащие ВСУ пока не ощутили этого промышленного скачка. Так, по словам журналистки украинского телеканала ТСН Юлии Кириенко, один из офицеров бригады, действующей возле Красноармейска (Покровска), сообщил, что на неделю им выдают десять 120-миллиметровых мин."Вам могут сказать, что с другими калибрами немного лучше. Возможно, но вы слышали про приоритетность целей? Ну не будут артиллеристы тратить снаряд из "Цезаря" на группу вражеской пехоты", — написала она.В этих условиях западные поставки играют для Киева решающую роль."Мы не понимали, насколько это сложно"Однако США все труднее поддерживать боеспособность украинской армии. И глубинная причина этого — неспособность американского военно-политического руководства предугадать, какой может быть война на европейском театре."Так называемые асимметричные войны, в которых регулярные войска сверхдержавы сражались с нерегулярными повстанцами, сильно отличаются от обычных боевых действий здесь", — отмечает Reuters, описывая ложные выводы по итогам кампаний в Ираке и Афганистане.Еще одной ошибкой стало предположение, что ВПК в США и Европе сумеет оперативно восстановить утраченные со времен холодной войны производственные мощности."Люди понимали риск, и мы пошли на это — предполагалось, что промышленность может вырасти, — цитирует агентство одного из бывших американских военных чиновников. — Мы не осознавали, насколько это окажется сложным".В итоге просчеты армейского руководства обернулись критической нехваткой снарядов для Украины."ВСУ продолжают запрашивать боеприпасы, а некоторые из них уже не выпускаются", — отмечалось в опубликованном в августе отчете генерального инспектора Пентагона.Но дело не только в запросах Киева.В середине 2010-х США производили меньше трех тысяч боеприпасов самого популярного калибра 155 миллиметров в год. К февралю 2022-го этот показатель увеличился до 14 400. В период украинского контрнаступления прошлым летом ВСУ хватило бы этого на пару дней. С нынешним расходом — растягивают на неделю.Восстановление промышленностиВ Вашингтоне осознали ошибку и принялись ее исправлять. Пентагон поставил задачу: 100 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в месяц к концу 2025-го. В 2024-м финансовом году на это выделили 3,1 миллиарда долларов. А в мае конгресс почти удвоил сумму.Для артиллерийского снаряда необходимы корпус, взрывчатые вещества для начинки и метательный заряд в гильзе.Так уж получилось, что к февралю 2022-го в США имелся всего один завод, выпускающий корпусы для 155-миллиметровых снарядов — в Скрэнтоне.Со взрывчатыми веществами ситуация была еще сложнее. Дело в том, что Пентагон планировал перейти от тротила (тринитротолуола) к IMX-101, который активно рекламировали как более безопасный и экологичный. Но, выяснив, что тут есть свои минусы, тихо вернулись обратно к ТНТ. Окончательно от IMX-101 отказались в 2023-м.А тротил, как сообщает Reuters, американцы прекратили выпускать еще при Рейгане — в 1986-м. В странах НАТО есть лишь один завод — в польском Быдгоще.Более того, в 2021-м Вашингтон заключил с Киевом соглашение на поставку тротила из Рубежного в подконтрольной на тот момент Киеву части ЛНР. Это было частью масштабной сделки на 188 миллионов долларов. Этот город вскоре освободили, но ВСУ успели уничтожить фабрику.Не лучше с метательными зарядами. По словам начальника отдела закупок в Пентагоне Дага Буша, в США такого производства вообще не было — только в канадском Вэллифилде.Сейчас все меняется. В мае открыли завод в техасском Меските по выпуску корпусов. К единственному заводу по сборке снарядов в Айове добавятся еще два: в Канзасе и Арканзасе. Также планируют открыть два, изготавливающих метательных заряды.Собираются наладить и производство тротила. По словам Буша, после заключения контракта предприятие построят за четыре года — предположительно, в Рэдфорде.Колоссальные ошибки стратегов США и НАТО фактически разрушили целую отрасль ВПК, которую приходится восстанавливать на ходу. На это нужно много времени и денег — нехватка того и другого оборачивается для Киева потерями личного состава и территорий. Однако даже реализация этих планов не станет спасительной таблеткой для ВСУ. Штаты рассчитывают выйти на 100 тысяч снарядов в год, но еще весной 2023-го тогдашний министр обороны Украины говорил, что Киеву необходимо как минимум 350 тысяч — в месяц.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато