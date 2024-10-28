https://ria.ru/20241028/smi-1980425728.html

СМИ: в КНР начали строительство завода летающих автомобилей

СМИ: в КНР начали строительство завода летающих автомобилей - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: в КНР начали строительство завода летающих автомобилей

Китайский производитель электрокаров XPeng приступил к строительству центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T06:11

2024-10-28T06:11

2024-10-28T06:12

экономика

технологии

китай

пекин

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ПЕКИН, 28 окт - РИА Новости. Китайский производитель электрокаров XPeng приступил к строительству центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на юге КНР, передает в понедельник агентство Синьхуа. "Производственная база, построенная по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей", - говорится в сообщении. В июле в XPeng сообщили, что компания подписала соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях и сотрудничестве в рамках проекта летающего автомобиля Xpeng Aeroht. В компании уточнили, что сначала на заводе по крупномасштабному производству летающих автомобилей будут производиться летательные модули. Как пишет Синьхуа, производственная мощность будущего проекта составит 10 тысяч единиц в год. Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем - последовательно продвигать и на мировом рынке. Он отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года. Синьхуа отмечает, что, согласно ожиданиям, к 2027 году в Пекине будет функционировать не менее 5 тысяч предприятий в сфере низковысотной экономики. Китайская столица также намерена расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сферах аварийно-спасательных работ с воздуха и авиа-экспресс-доставки.

https://ria.ru/20241025/sputniki-1980135346.html

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экономика, технологии, китай, пекин