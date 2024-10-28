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СМИ: В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

СМИ: В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в столице Катара Дохе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T01:28

2024-10-28T01:28

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в столице Катара Дохе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с вопросом. "Переговоры в Дохе начались", - сообщает телеканал. Отмечается, что это первый раунд переговоров на высоком уровне за более чем два месяца. В переговорах участвуют представители США, Израиля и Катара. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир предложил двухдневное перемирие в секторе Газа для освобождения четырех израильских заложников в обмен на нескольких палестинских заключенных. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241027/abbas-1980323831.html

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