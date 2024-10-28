https://ria.ru/20241028/smi-1980417387.html

СМИ Израиля: ЦАХАЛ уничтожила весь стратегический оборонный потенциал Ирана

СМИ Израиля: ЦАХАЛ уничтожила весь стратегический оборонный потенциал Ирана - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ Израиля: ЦАХАЛ уничтожила весь стратегический оборонный потенциал Ирана

ВВС Израиля в ходе атаки на военные объекты Ирана 26 октября уничтожили весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T01:11

2024-10-28T01:11

2024-10-28T01:15

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. ВВС Израиля в ходе атаки на военные объекты Ирана 26 октября уничтожили весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики, сообщило в воскресенье израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на источники в национальной системе безопасности. "Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть - все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели - российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия отечественного производства", - говорится в материале радиостанции, опубликованном в социальной сети X. По ее данным, основные повреждения батарей ПВО были зафиксированы в Тегеране и западном Иране, откуда, в частности, были ранее выпущены баллистические ракеты по территории Израиля. "Галей ЦАХАЛ" отмечает со ссылкой на свои источники в Армии обороны Израиля, что "Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса "земля-воздух" на ближайшие два-три года. Это обусловлено тем, что закупить новые комплексы ПВО в нынешних реалиях проблематично, а производство новых систем иранского образца потребует длительного времени, говорится в публикации радиостанции. Радиостанция отмечает, что, согласно открытым данным, Иран обладает более чем 2 тысячами баллистических ракет большой дальности. Отмечается, что в ходе атаки Израиля пострадали лишь возможности по производству новых ракет, а существующий арсенал не пострадал. Армейское радио также утверждает, что "вопреки различным сообщениям и публикациям, иранской отрасли БПЛА ущерб причинен не был". Армия Израиля полагает, что Иран мог нанести ответный удар по еврейскому государству и запустить порядка 200 баллистических ракет прямо во время атаки израильских ВВС. "В ВВС был подготовлен план, который позволял бы как защититься от такой атаки, так и завершить все три волны атаки, не отказываясь от уничтожения ни одной из целей. В конце концов иранцы предпочли не реагировать немедленно", - сообщила радиостанция. Несмотря на различные публикации в прессе касательно того, что Иран якобы воздержится от ответного удара, в Израиле заняты подготовкой к такому сценарию. "На этот раз ожидается, что американцам будет принадлежать более значительная роль в обороне и перехватах, в том числе за счет размещенной в Израиле батареи противоракетных комплексов THAAD, а также трех кораблей с комплексами AEGIS, которые способны перехватывать баллистические ракеты и уже помогали во время атаки в начале октября", - отмечает "Галей ЦАХАЛ". В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. В операции участвовали более 100 истребителей, самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. На официальном уровне из Ирана звучат угрозы, что на атаку Израиля последует ответ.

https://ria.ru/20241027/khamenei-1980411232.html

https://ria.ru/20241027/izrail-1980398566.html

https://ria.ru/20241027/iran-1980311413.html

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космос - риа наука, иран, израиль, тегеран (город), зрк с-300, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024