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Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США

Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США - РИА Новости, 28.10.2024

Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США

Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:56

2024-10-28T21:56

2024-10-28T21:56

в мире

дональд трамп

камала харрис

леонид слуцкий (политик)

россия

выборы президента сша — 2024

сша

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. "Результаты выборов президента США (вне зависимости от того, победит ли Трамп или Харрис) вряд ли изменят моментально русофобский курс Вашингтона. Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент. Мы помним, что предвыборная риторика Трампа в 2016 году тоже носила едва ли не пророссийский характер, но в годы его президентства было введено рекордное число антироссийских санкций, а отношения с Москвой перешли к ледниковому периоду", - сказал он РИА Новости.

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в мире, дональд трамп, камала харрис, леонид слуцкий (политик), россия, выборы президента сша — 2024, сша