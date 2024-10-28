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Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США - РИА Новости, 28.10.2024
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21:56 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/slutskiy-1980596783.html
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США - РИА Новости, 28.10.2024
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США
Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:56
2024-10-28T21:56
в мире
дональд трамп
камала харрис
леонид слуцкий (политик)
россия
выборы президента сша — 2024
сша
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. "Результаты выборов президента США (вне зависимости от того, победит ли Трамп или Харрис) вряд ли изменят моментально русофобский курс Вашингтона. Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент. Мы помним, что предвыборная риторика Трампа в 2016 году тоже носила едва ли не пророссийский характер, но в годы его президентства было введено рекордное число антироссийских санкций, а отношения с Москвой перешли к ледниковому периоду", - сказал он РИА Новости.
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в мире, дональд трамп, камала харрис, леонид слуцкий (политик), россия, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Выборы президента США — 2024, США
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США

Слуцкий: результаты выборов в США вряд ли моментально изменят русофобский курс

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп.
"Результаты выборов президента США (вне зависимости от того, победит ли Трамп или Харрис) вряд ли изменят моментально русофобский курс Вашингтона. Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент. Мы помним, что предвыборная риторика Трампа в 2016 году тоже носила едва ли не пророссийский характер, но в годы его президентства было введено рекордное число антироссийских санкций, а отношения с Москвой перешли к ледниковому периоду", - сказал он РИА Новости.
Президент Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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В миреДональд ТрампКамала ХаррисЛеонид Слуцкий (политик)РоссияВыборы президента США — 2024США
 
 
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