https://ria.ru/20241028/slutskiy-1980596783.html
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США - РИА Новости, 28.10.2024
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США
Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:56
2024-10-28T21:56
2024-10-28T21:56
в мире
дональд трамп
камала харрис
леонид слуцкий (политик)
россия
выборы президента сша — 2024
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_81:0:2988:1635_1920x0_80_0_0_a0ee47928916fca5d5dfe7b7a44abb3d.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Результаты выборов президента США вряд ли моментально изменят русофобский курс Вашингтона, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую - Дональд Трамп. "Результаты выборов президента США (вне зависимости от того, победит ли Трамп или Харрис) вряд ли изменят моментально русофобский курс Вашингтона. Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент. Мы помним, что предвыборная риторика Трампа в 2016 году тоже носила едва ли не пророссийский характер, но в годы его президентства было введено рекордное число антироссийских санкций, а отношения с Москвой перешли к ледниковому периоду", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20241028/bayden-1980575944.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_9fd2e26ef9881555400e011ba6cc233d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, камала харрис, леонид слуцкий (политик), россия, выборы президента сша — 2024, сша
В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Выборы президента США — 2024, США
Слуцкий рассказал, чего не стоит ожидать после выборов в США
Слуцкий: результаты выборов в США вряд ли моментально изменят русофобский курс