https://ria.ru/20241028/skazka-1980598898.html
Сказка "По щучьему велению" стала лучшим полнометражным фильмом для детей
Сказка "По щучьему велению" стала лучшим полнометражным фильмом для детей - РИА Новости, 28.10.2024
Сказка "По щучьему велению" стала лучшим полнометражным фильмом для детей
Лучшим полнометражным фильмом для детей и семейного просмотра премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года стала сказка "По щучьему велению", передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:25
2024-10-28T22:25
2024-10-28T22:25
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лучшим полнометражным фильмом для детей и семейного просмотра премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года стала сказка "По щучьему велению", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения. Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera в Москве. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Победителем в номинации "Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра" стала сказка "По щучьему велению". В номинации "Лучший сериал для детей и семейного просмотра" победил сериал "Юность". "В номинации "Лучший анимационный сериал для детей" победил сериал "Мини-мишки", серия "Самый лучший хвост". В номинации "Лучший анимационный фильм для детей" победила картина "Три богатыря и Пуп Земли". В номинации "Лучшая программа для детей" победила программа "Шудон Корка. Приличные и неприличные". Лучшей ежедневной информационно-развлекательной программой для детей стала передача ГУП КК "Новое телевидение Кубани" "Шустрое утро". Лучшим телеканалом для детей в 2024 году стал "Лёва". Ведущий программы "Шаян Матч" Ислам Хабибуллин победил в номинации "Ведущий программы для детей". В номинации "Режиссёр кинофильма/сериала для детей и семейного просмотра" победил Илья Учитель, фильм "Летучий корабль". В номинации "Дизайн телеканала/программы/интернет-проекта для детей" лауреатом стала программа "Умнее всех". Лучшей музыкой для детской программы/фильма/сериала/анимационного фильма признала музыка из фильма "Дух Байкала", производитель ООО "РВВ ФИЛМ". Режиссер Антон Михалев с программой студии "Каляки-маляки" победил в номинации "Режиссёр телевизионной программы для детей и семейного просмотра", канал-вещатель "Карусель".
https://ria.ru/20241028/animatsiya-1980129442.html
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Культура, Москва, Россия, Et Cetera
Сказка "По щучьему велению" стала лучшим полнометражным фильмом для детей
"По щучьему велению" получила премию "ТЭФИ-KIDS" как лучший фильм для детей
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лучшим полнометражным фильмом для детей и семейного просмотра премии "ТЭФИ-KIDS" 2024 года стала сказка "По щучьему велению", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Премия "ТЭФИ-KIDS" проходит в театре Et Cetera
в Москве
. На участие в премии 2024 года было подано 215 работ из 27 городов России
. Премия проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Победителем в номинации "Лучший полнометражный фильм для детей и семейного просмотра" стала сказка "По щучьему велению".
В номинации "Лучший сериал для детей и семейного просмотра" победил сериал "Юность". "В номинации "Лучший анимационный сериал для детей" победил сериал "Мини-мишки", серия "Самый лучший хвост". В номинации "Лучший анимационный фильм для детей" победила картина "Три богатыря и Пуп Земли". В номинации "Лучшая программа для детей" победила программа "Шудон Корка. Приличные и неприличные". Лучшей ежедневной информационно-развлекательной программой для детей стала передача ГУП КК "Новое телевидение Кубани" "Шустрое утро".
Лучшим телеканалом для детей в 2024 году стал "Лёва". Ведущий программы "Шаян Матч" Ислам Хабибуллин победил в номинации "Ведущий программы для детей". В номинации "Режиссёр кинофильма/сериала для детей и семейного просмотра" победил Илья Учитель, фильм "Летучий корабль". В номинации "Дизайн телеканала/программы/интернет-проекта для детей" лауреатом стала программа "Умнее всех". Лучшей музыкой для детской программы/фильма/сериала/анимационного фильма признала музыка из фильма "Дух Байкала", производитель ООО "РВВ ФИЛМ". Режиссер Антон Михалев с программой студии "Каляки-маляки" победил в номинации "Режиссёр телевизионной программы для детей и семейного просмотра", канал-вещатель "Карусель".