https://ria.ru/20241028/sk-1980518245.html
СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией
СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией - РИА Новости, 28.10.2024
СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать взаимодействие российским следователям с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:30
2024-10-28T15:30
2024-10-28T15:40
происшествия
баку
следственный комитет россии (ск рф)
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать взаимодействие российским следователям с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера из сериала "Граф Крестовский" Иосифа Ткача и его жены в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."С учетом подписанных двусторонних соглашений между СК России и Генпрокуратурой Азербайджанской республики и сложившимся эффективным сотрудничеством председатель СК РФ поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела", - сказали в ведомстве.Азербайджанские СМИ писали на прошлой неделе, что подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления: ему перерезал горло, ей нанес смертельные удары по голове.У Ткача есть несколько киноработ - в частности, снимался в российском сериале "Граф Крестовский".
https://ria.ru/20241024/tkach-1979768188.html
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происшествия, баку, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, азербайджан
Происшествия, Баку, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин, Генеральная прокуратура РФ, Азербайджан
СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией
Бастрыкин поручил сотрудничать с азербайджанской полицией по делу убийства Ткача