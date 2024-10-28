https://ria.ru/20241028/sk-1980518245.html

СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией

СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией - РИА Новости, 28.10.2024

СК поручил расследовать убийство актера Ткача с азербайджанской полицией

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать взаимодействие российским следователям с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:30

2024-10-28T15:30

2024-10-28T15:40

происшествия

баку

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

генеральная прокуратура рф

азербайджан

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать взаимодействие российским следователям с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства актера из сериала "Граф Крестовский" Иосифа Ткача и его жены в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России."С учетом подписанных двусторонних соглашений между СК России и Генпрокуратурой Азербайджанской республики и сложившимся эффективным сотрудничеством председатель СК РФ поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела", - сказали в ведомстве.Азербайджанские СМИ писали на прошлой неделе, что подозреваемый в убийстве актера Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Иосифа Ткача и его жены проник в их дом в Баку с целью ограбления: ему перерезал горло, ей нанес смертельные удары по голове.У Ткача есть несколько киноработ - в частности, снимался в российском сериале "Граф Крестовский".

https://ria.ru/20241024/tkach-1979768188.html

баку

россия

азербайджан

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происшествия, баку, следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, азербайджан