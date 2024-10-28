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В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол - РИА Новости, 28.10.2024
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11:36 28.10.2024 (обновлено: 11:55 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/sk-1980465973.html
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол - РИА Новости, 28.10.2024
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
Житель села Беловское в Белгородском районе, будучи пьяным, бросил младенца на пол, сообщили в региональном управлении Следственном комитета. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:36
2024-10-28T11:55
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Житель села Беловское в Белгородском районе, будучи пьяным, бросил младенца на пол, сообщили в региональном управлении Следственном комитета."По версии следствия, 22 октября 2024 года в вечернее время 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в одном из домовладений в селе Беловское Белгородского района Белгородской области, на почве возникшей агрессии схватил ребенка, родившегося в октябре 2024 года, и со значительной силой бросил его на пол", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что подозреваемый не смог довести свой план до конца, потому что его остановила родственница ребенка. По ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по факту покушения на убийство малолетнего. Прокуратура Белгородской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, при этом его жизнь вне опасности.
https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
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происшествия
Происшествия
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол

СК: в Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол

© Фото : СУ СК России по Белгородской области/TelegramСотрудник СК России на месте преступления
Сотрудник СК России на месте преступления - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : СУ СК России по Белгородской области/Telegram
Сотрудник СК России на месте преступления
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БЕЛГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Житель села Беловское в Белгородском районе, будучи пьяным, бросил младенца на пол, сообщили в региональном управлении Следственном комитета.
"По версии следствия, 22 октября 2024 года в вечернее время 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в одном из домовладений в селе Беловское Белгородского района Белгородской области, на почве возникшей агрессии схватил ребенка, родившегося в октябре 2024 года, и со значительной силой бросил его на пол", — говорится в релизе.
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В ведомстве отметили, что подозреваемый не смог довести свой план до конца, потому что его остановила родственница ребенка.
По ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по факту покушения на убийство малолетнего. Прокуратура Белгородской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, при этом его жизнь вне опасности.
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