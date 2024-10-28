https://ria.ru/20241028/sk-1980465973.html
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол - РИА Новости, 28.10.2024
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
Житель села Беловское в Белгородском районе, будучи пьяным, бросил младенца на пол, сообщили в региональном управлении Следственном комитета. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:36
2024-10-28T11:36
2024-10-28T11:55
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980467487_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_86e194a3087caa7a4fde88a1e5b425cc.jpg
БЕЛГОРОД, 28 окт — РИА Новости. Житель села Беловское в Белгородском районе, будучи пьяным, бросил младенца на пол, сообщили в региональном управлении Следственном комитета."По версии следствия, 22 октября 2024 года в вечернее время 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в одном из домовладений в селе Беловское Белгородского района Белгородской области, на почве возникшей агрессии схватил ребенка, родившегося в октябре 2024 года, и со значительной силой бросил его на пол", — говорится в релизе. В ведомстве отметили, что подозреваемый не смог довести свой план до конца, потому что его остановила родственница ребенка. По ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по факту покушения на убийство малолетнего. Прокуратура Белгородской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, при этом его жизнь вне опасности.
https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html
https://ria.ru/20241022/prokuratura-1979305881.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980467487_3:0:1280:958_1920x0_80_0_0_ce5021ededd76a2be683e8efd67c7229.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
В Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
СК: в Белгородской области пьяный мужчина с силой бросил младенца на пол
БЕЛГОРОД, 28 окт — РИА Новости.
Житель села Беловское в Белгородском районе, будучи пьяным, бросил младенца на пол, сообщили
в региональном управлении Следственном комитета.
"По версии следствия, 22 октября 2024 года в вечернее время 36-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в одном из домовладений в селе Беловское Белгородского района Белгородской области, на почве возникшей агрессии схватил ребенка, родившегося в октябре 2024 года, и со значительной силой бросил его на пол", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что подозреваемый не смог довести свой план до конца, потому что его остановила родственница ребенка.
По ходатайству следователя мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по факту покушения на убийство малолетнего. Прокуратура Белгородской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии, при этом его жизнь вне опасности.