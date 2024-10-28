https://ria.ru/20241028/sk-1980442168.html

Новое дело о получении взятки возбудили против генерала Оглоблина

Новое дело о получении взятки возбудили против генерала Оглоблина - РИА Новости, 28.10.2024

Новое дело о получении взятки возбудили против генерала Оглоблина

Дело о получении взятки на 10 миллионов рублей возбуждено против генерала Александра Оглоблина, давшего показания на генерала Вадима Шамарина, он арестован,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:46

2024-10-28T09:46

2024-10-28T10:02

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

московский городской суд

вадим шамарин

вооруженные силы рф

москва

справки

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дело о получении взятки на 10 миллионов рублей возбуждено против генерала Александра Оглоблина, давшего показания на генерала Вадима Шамарина, он арестован, сообщает Следственный комитет РФ."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По версии следствия, с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод "Телта" взятку в размере более 10 миллионов рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России. По ходатайству следствия 235-м гарнизонным военным судом в отношении Оглоблина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Оглоблин был осужден на 4,5 года в феврале 2022 года за причастность к хищению 1,6 миллиарда рублей. Ему вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (крупное мошенничество). По данным СМИ, деньги были выделены для госконтрактов на поставку Минобороны различных систем связи.Адвокат Шамарина Игорь Дюкин заявлял РИА Новости, что Мосгорсуд ещё в марте за дачу показаний по делу генерала заменил Оглоблину неотбытый срок в колонии на исправительные работы. Однако Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр данное ходатайство.Как следует из материалов, сторона обвинения осталась недовольна заменой реального срока на исправительные работы, посчитав решение не соответствующим требованиям уголовного-процессуального закона и что оно было вынесено "без учета всех обстоятельств и данных, подлежащих исследованию при рассмотрении вопроса, связанного с исполнением приговора". Теперь Бабушкинский суд Москвы во второй раз решит, назначать ли Оглоблину исправительные работы, либо его оправят в колонию отбывать оставшийся срок.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московский городской суд, вадим шамарин, вооруженные силы рф, москва, справки