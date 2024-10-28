https://ria.ru/20241028/sholts-1980544808.html
Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна
Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна - РИА Новости, 28.10.2024
Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна
Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:24
2024-10-28T17:24
2024-10-28T17:53
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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников. И что сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест", — подчеркнул он.По словам Бюхнера, правительство постоянно контактирует с немецкими автопроизводителями и сейчас нужно дождаться официального заявления от Volkswagen.Ранее в понедельник глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Тем самым предполагается сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти заводах концерна работают около 120 000 человек.В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить примерно 30 тысяч сотрудников.В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.
https://ria.ru/20241002/volkswagen-1976053552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, европа, олаф шольц, volkswagen group, volkswagen touareg, авто
Германия, Европа, Олаф Шольц, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Авто
Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна
Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются из-за ошибок руководства
БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
«
"Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников. И что сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест", — подчеркнул он.
По словам Бюхнера, правительство постоянно контактирует с немецкими автопроизводителями и сейчас нужно дождаться официального заявления от Volkswagen.
Ранее в понедельник глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Тем самым предполагается сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти заводах концерна работают около 120 000 человек.
В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе
и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить примерно 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.