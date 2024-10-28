https://ria.ru/20241028/sholts-1980544808.html

Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна

Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна - РИА Новости, 28.10.2024

Шольц допустил, что заводы Volkswagen закрываются по вине самого концерна

Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:24

2024-10-28T17:24

2024-10-28T17:53

германия

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олаф шольц

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volkswagen touareg

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БЕРЛИН, 28 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц исходит из того, что анонсированное закрытие нескольких заводов Volkswagen связано с ошибочными решениями руководства концерна, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер. "Позиция федерального канцлера в этом вопросе ясна: возможные ошибочные управленческие решения прошлого не должны идти за счет сотрудников. И что сейчас речь идет о сохранении и обеспечении рабочих мест", — подчеркнул он.По словам Бюхнера, правительство постоянно контактирует с немецкими автопроизводителями и сейчас нужно дождаться официального заявления от Volkswagen.Ранее в понедельник глава производственного совета VW Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии. Тем самым предполагается сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего в стране на десяти заводах концерна работают около 120 000 человек.В Volkswagen ранее не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением некоторых конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить примерно 30 тысяч сотрудников.В ответ на эти планы профсоюзы, представляющие сотрудников Volkswagen, пригрозили забастовками.

https://ria.ru/20241002/volkswagen-1976053552.html

https://ria.ru/20240925/germaniya-1974714735.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, европа, олаф шольц, volkswagen group, volkswagen touareg, авто