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Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси - РИА Новости, 28.10.2024
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
12:09 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/shensi-1980472070.html
Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси
Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси - РИА Новости, 28.10.2024
Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси
Выставка-дегустация продукции пензенских производителей пройдет в китайской провинции Шэньси в рамках визита делегации Пензенской области, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:09
2024-10-28T12:09
пензенская область
шэньси
олег мельниченко
сиань
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ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Выставка-дегустация продукции пензенских производителей пройдет в китайской провинции Шэньси в рамках визита делегации Пензенской области, сообщило правительство региона. "Представители пензенского региона находятся с рабочим визитом в провинции Шэньси. В состав делегации, которую возглавил губернатор, входят представители промышленности, бизнеса, строительной отрасли, деловой, политической и научной общественности Пензенской области. В программе визита - посещение городов Сиань и Баоцзи, осмотр предприятий, проведение выставки-дегустации продукции пензенских товаропроизводителей, а также работа на В2В-форуме "Пенза-Шэньси: новые горизонты сотрудничества", - говорится в сообщении. По словам губернатора Олега Мельниченко, в ходе поездки в Китай планируется заключить новые соглашения. "Мы продолжаем развивать взаимодействие Пензенской области и провинции Шэньси, наращивать сотрудничество предприятий, укреплять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Уверен, что итогом этой рабочей поездки станут соглашения, реализация которых даст новый стимул для движения наших регионов вперед", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
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шэньси, олег мельниченко, сиань
Пензенская область, Шэньси, Олег Мельниченко, Сиань

Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси

© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время рабочего визита в провинцию Шэньси
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время рабочего визита в провинцию Шэньси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время рабочего визита в провинцию Шэньси
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ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Выставка-дегустация продукции пензенских производителей пройдет в китайской провинции Шэньси в рамках визита делегации Пензенской области, сообщило правительство региона.
"Представители пензенского региона находятся с рабочим визитом в провинции Шэньси. В состав делегации, которую возглавил губернатор, входят представители промышленности, бизнеса, строительной отрасли, деловой, политической и научной общественности Пензенской области. В программе визита - посещение городов Сиань и Баоцзи, осмотр предприятий, проведение выставки-дегустации продукции пензенских товаропроизводителей, а также работа на В2В-форуме "Пенза-Шэньси: новые горизонты сотрудничества", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Олега Мельниченко, в ходе поездки в Китай планируется заключить новые соглашения.
"Мы продолжаем развивать взаимодействие Пензенской области и провинции Шэньси, наращивать сотрудничество предприятий, укреплять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Уверен, что итогом этой рабочей поездки станут соглашения, реализация которых даст новый стимул для движения наших регионов вперед", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.
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