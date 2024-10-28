https://ria.ru/20241028/shensi-1980472070.html

Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси

Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси - РИА Новости, 28.10.2024

Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси

Выставка-дегустация продукции пензенских производителей пройдет в китайской провинции Шэньси в рамках визита делегации Пензенской области, сообщило... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:09

2024-10-28T12:09

2024-10-28T12:09

пензенская область

шэньси

олег мельниченко

сиань

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ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Выставка-дегустация продукции пензенских производителей пройдет в китайской провинции Шэньси в рамках визита делегации Пензенской области, сообщило правительство региона. "Представители пензенского региона находятся с рабочим визитом в провинции Шэньси. В состав делегации, которую возглавил губернатор, входят представители промышленности, бизнеса, строительной отрасли, деловой, политической и научной общественности Пензенской области. В программе визита - посещение городов Сиань и Баоцзи, осмотр предприятий, проведение выставки-дегустации продукции пензенских товаропроизводителей, а также работа на В2В-форуме "Пенза-Шэньси: новые горизонты сотрудничества", - говорится в сообщении. По словам губернатора Олега Мельниченко, в ходе поездки в Китай планируется заключить новые соглашения. "Мы продолжаем развивать взаимодействие Пензенской области и провинции Шэньси, наращивать сотрудничество предприятий, укреплять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Уверен, что итогом этой рабочей поездки станут соглашения, реализация которых даст новый стимул для движения наших регионов вперед", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.

https://ria.ru/20241008/dorogi-1977024470.html

шэньси

сиань

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Артем Смирнов

шэньси, олег мельниченко, сиань