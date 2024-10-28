Пензенскую продукцию представят на выставке в китайской провинции Шэньси
© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время рабочего визита в провинцию Шэньси
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время рабочего визита в провинцию Шэньси
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ПЕНЗА, 28 окт - РИА Новости. Выставка-дегустация продукции пензенских производителей пройдет в китайской провинции Шэньси в рамках визита делегации Пензенской области, сообщило правительство региона.
"Представители пензенского региона находятся с рабочим визитом в провинции Шэньси. В состав делегации, которую возглавил губернатор, входят представители промышленности, бизнеса, строительной отрасли, деловой, политической и научной общественности Пензенской области. В программе визита - посещение городов Сиань и Баоцзи, осмотр предприятий, проведение выставки-дегустации продукции пензенских товаропроизводителей, а также работа на В2В-форуме "Пенза-Шэньси: новые горизонты сотрудничества", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Олега Мельниченко, в ходе поездки в Китай планируется заключить новые соглашения.
"Мы продолжаем развивать взаимодействие Пензенской области и провинции Шэньси, наращивать сотрудничество предприятий, укреплять торгово-экономические, научно-технические и культурные связи. Уверен, что итогом этой рабочей поездки станут соглашения, реализация которых даст новый стимул для движения наших регионов вперед", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба правительства области.