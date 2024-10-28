Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/senovoz-1980422965.html
ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр
ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр - РИА Новости, 28.10.2024
ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр
Украинские боевики используют "западные" технологии для ударов по Энергодару, рассказал РИА новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T04:12
2024-10-28T04:12
в мире
технологии
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979251081_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_4fd8710f1a4069002124dbda7a1afe3c.jpg
ЭНЕРГОДАР, 28 окт – РИА Новости. Украинские боевики используют "западные" технологии для ударов по Энергодару, рассказал РИА новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу. Это высокотехнологичное оборудование. В начале СВО Украина такими возможностями и ресурсами не обладала. В процессе боевых действий противник совершенствуется и прежде всего за счет помощи Запада", - сказал Сеновоз, отвечая на вопрос журналиста, могут ли ВСУ пользоваться поставленными из стран Запада технологиями в качестве военной помощи для корректировки и наведения при ударах по городу.
https://ria.ru/20241027/energodar-1980405996.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979251081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a3784c50de570e2ad8348cc7e4d9cc4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр

Сеновоз: ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА на АЗС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЭНЕРГОДАР, 28 окт – РИА Новости. Украинские боевики используют "западные" технологии для ударов по Энергодару, рассказал РИА новости глава администрации города Эдуард Сеновоз.
"Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу. Это высокотехнологичное оборудование. В начале СВО Украина такими возможностями и ресурсами не обладала. В процессе боевых действий противник совершенствуется и прежде всего за счет помощи Запада", - сказал Сеновоз, отвечая на вопрос журналиста, могут ли ВСУ пользоваться поставленными из стран Запада технологиями в качестве военной помощи для корректировки и наведения при ударах по городу.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Власти Энергодара получают от уехавших жителей запросы о возвращении
Вчера, 21:51
 
В миреТехнологииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала