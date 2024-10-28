https://ria.ru/20241028/senovoz-1980422965.html

ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр

ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр - РИА Новости, 28.10.2024

ВСУ используют западные технологии для ударов по Энергодару, сообщил мэр

Украинские боевики используют "западные" технологии для ударов по Энергодару, рассказал РИА новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T04:12

2024-10-28T04:12

2024-10-28T04:12

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ЭНЕРГОДАР, 28 окт – РИА Новости. Украинские боевики используют "западные" технологии для ударов по Энергодару, рассказал РИА новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. "Конечно. Это высокотехнологичное оборудование. Современные средства, которые применяет противник, это системы наведения и корректировки – позволяют наносить удары по городу. Это высокотехнологичное оборудование. В начале СВО Украина такими возможностями и ресурсами не обладала. В процессе боевых действий противник совершенствуется и прежде всего за счет помощи Запада", - сказал Сеновоз, отвечая на вопрос журналиста, могут ли ВСУ пользоваться поставленными из стран Запада технологиями в качестве военной помощи для корректировки и наведения при ударах по городу.

https://ria.ru/20241027/energodar-1980405996.html

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в мире, технологии, украина, вооруженные силы украины