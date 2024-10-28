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Социал-демократическая партия Литвы

Социал-демократическая партия Литвы - РИА Новости, 28.10.2024

Социал-демократическая партия Литвы

Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) – старейшая партия страны социалистического направления. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:23

2024-10-28T09:23

2024-10-28T09:23

справки

литва

альгирдас буткявичюс

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Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) – старейшая партия страны социалистического направления. Была основана 1 мая (19 апреля по старому стилю) 1896 года в городе Вильне (ныне Вильнюс), когда Литва еще входила в состав Российской империи. Первоначально носила название Литовской социал-демократической партии (ЛСДП). Ее основателями являлись Андрюс Домашевич и Альфонсас Моравский.Программа партии, принятая на первом съезде в 1896 году, состояла из двух частей. Программа-минимум предусматривала создание независимой Литовской республики, объединенной в федеративный союз с другими государствами, которые должны были возникнуть на западных землях Российской империи, соблюдение в будущей Литве демократических свобод и гражданских прав, введение гарантированного минимума зарплаты, 8-часового рабочего дня, свободы стачек, собраний и союзов. В программе-максимум конечной целью деятельности партии провозглашалась замена капитализма социализмом.Основатели ЛСДП стремились распространить влияние партии только на литовских рабочих. Однако такая позиция не встречала понимания среди многих членов партии, интернациональной по своему составу в тот период. В ЛСДП развернулась упорная идейно-политическая борьба между национальными (выступали за независимость Литвы) и интернациональными (за автономию в составе новой демократической России) элементами.В 1897 году второй съезд партии по настоянию интернационального крыла исключил из программы пункты, касавшиеся создания федеративного союза вне России, и оставил открытым вопрос о будущем государственном устройстве и статусе Литвы.В 1898-1899 годах многие деятели ЛСДП были арестованы, Моравский выехал в эмиграцию. В ЛСДП усилилось сепаратистское течение: идея социалистического переустройства общества была заменена задачей создания национального Литовского государства, программа ЛСДП была отменена, а сама партия переименована в Литовскую партию.В 1902 году, в связи с арестами националистов, в Литовской партии вновь усилились сторонники социал-демократического направления. В том же году они воссоздали ЛСДП, а Литовская партия прекратила существование. Была восстановлена программа партии 1896 года, она закрепила пункт о создании Литовской республики в рамках обновленной России.К 1905 году партия стала одной из крупнейших в Литве. В июне 1905 года на четвертом съезде партии было принято новое название – Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).После Революции 1905-1907 годов в партии на основе национального и интернационального крыла окончательно сформировались две фракции: автономистов (выступали за создание литовской автономии в составе будущей демократической России) и федералистов (сторонники самостоятельного Литовского государства в составе федерации государств). Весной 1907 года на конференции СДПЛ автономисты добились включения в программу требования автономии Литвы в составе России.С началом Первой мировой войны левое крыло СДПЛ сотрудничало с большевиками, правое сохраняло обособленность и продолжало выступать за независимость Литвы.В марте 1918 года левые социал-демократы вышли из СДПЛ. Представители правого крыла, сохранив название СДПЛ, в сентябре 1917 года вошли в состав Тарибы (Совета), принимавшей декларации "О вечных союзных связях Литовского государства с Германией" и Акт независимости Литвы 1918 года.После государственного переворота 1926 года, когда к власти пришли таутининки, деятельность СДПЛ была ограничена.6 февраля 1936 года деятельность партии была запрещена.Во время Второй мировой войны социал-демократы были одними из инициаторов основания Верховного комитета освобождения Литвы – организации, образованной в оккупированной немцами Литве и объединявшей представителей литовских политических партий (кроме коммунистической); главный координационный центр литовского антисоветского сопротивления, выступавший за "освобождение" Литвы с помощью США и Великобритании. С 1945 года лидеры партии организовали деятельность партии за рубежом.В 1989 году инициативной группой было принято решение о восстановлении деятельности СДПЛ.В 1990-е годы СДПЛ стабильно входила в пятерку политических партий и организаций, обладавших реальным политическим влиянием, и регулярно проходила в Сейм каждого созыва. На парламентских выборах в 1992 году партия получила 8 мандатов из 141, в 1996 году – 12 мест, в 2000 году (в составе Социал-демократической коалиции) – 19 мандатов. В 2001 году произошло слияние СДПЛ с Демократической рабочей партией Литвы. Во главе нового союза встал Альгирдас Бразаускас.С 2001 по 2008 год СДПЛ сформировала три правительства Литвы: двумя из них руководил Бразаускас, третьим – Гедиминас Киркилас.В 2004 году на выборы в парламент СДПЛ шла в новом союзе с партией социал-либералов "Новый союз " в коалиции "Работа для Литвы", получив 20 мандатов. После выборов в Сейм СДПЛ сформировала правящую коалицию с Трудовой партией, партией "Новый союз" и партией "Союз крестьян и новой демократии".В 2008 году СДПЛ участвовала в выборах в парламент самостоятельно. Получив 25 депутатских мест, партия сформировали крупнейшую оппозиционную фракцию Сейма.В 2009 году председателем партии был избран Альгирдас Буткявичюс.В 2012 году СДПЛ на выборах в Сейм получила наибольшее количество мест в парламенте (38 мандатов) и сформировала правящую коалицию с Трудовой партией и партиями "Порядок и справедливость" и "Избирательная акция поляков Литвы". Председатель СДПЛ Буткявичюс стал премьер-министром.В 2016 году парламентские выборы для СДПЛ не увенчались успехом: партия получила 17 мест, заняв третье место, и сформировала правящую коалицию с победившей партией "Союз зеленых и крестьян".В мае 2017 года новым председателем СДПЛ стал Гинтаутас Палукас.В сентябре 2017 года несогласованность действий партнеров по правящей коалиции привела к расколу в СДПЛ (часть ее членов ушла, чтобы основать Социал-демократическую рабочую партию) и решению СДПЛ расторгнуть коалиционный договор и объявить себя оппозиционной.В 2020 году на парламентских выборах СДПЛ показала третье место, получив 13 мандатов и снова оказавшись в оппозиции. В январе 2021 года Гинтаутас Палукас ушел с поста председателя партии. С января 2021 года по решению совета партии временно исполнять обязанности председателя партии был назначен Миндаугас Синкявичюс.В мая 2021 года председателем СДПЛ была выбрана Вилия Блинкявичюте.По итогам первого тура парламентских выборов, прошедшего 13 октября 2024 года, СДПЛ заняла первое место, получив 20 мандатов. 20 октября Главной избирательной комиссии Литвы утвердила результаты первого тура выборов в Сейм в восьми одномандатных округах.27 октября прошел второй тур выборов в 63 одномандатных округах. 28 октября после подсчета голосов на 100% участков стало известно, что СДПЛ выиграла второй тур выборов, получив еще 32 мандата (с учетом результатов первого тура – 52 мандата из 141). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, литва, альгирдас буткявичюс