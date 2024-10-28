https://ria.ru/20241028/sandu-1980591015.html

Санду: угрожающие безопасности Молдавии попадают под международные санкции

Санду: угрожающие безопасности Молдавии попадают под международные санкции - РИА Новости, 28.10.2024

Санду: угрожающие безопасности Молдавии попадают под международные санкции

Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду заявила, что чем больше кто-либо угрожает безопасности Молдавии, тем выше шансы на включение... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:00

2024-10-28T21:00

2024-10-28T21:03

молдавия

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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй президентский срок в Молдавии Майя Санду заявила, что чем больше кто-либо угрожает безопасности Молдавии, тем выше шансы на включение этого человека в международные санкционные списки, даже если речь идет о руководителях Приднестровья. Журналисты спросили Санду, почему лидеры Приднестровья не включены в международные станционные списки. "Есть несколько сложных процессов, которым нужно соответствовать. В момент, когда кто-то ставит под угрозу безопасность страны, есть больше шансов, что эти лица попадут в международные санкционные списки", - заявила в ответ Санду, не уточняя, имеет ли она ввиду исключительно руководство Приднестровья или речь идет и о других политиках. По ее словам, власти не отказываются от идеи решение приднестровского конфликта, даже если она за время правления не встречалась с лидером ПМР Вадимом Красносельским. "Мы сконцентрированы на исключении любых моментов, которые могли бы привести к напряжению и могли бы поставить под угрозу миру как на левом, так и на правом берегу Днестра. Мы работаем над решением приднестровской проблемы, решения сложные, есть проблемы для политического решения, поэтому мы сделали шаги для экономической реинтеграции", - пояснила Санду. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.

https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html

https://ria.ru/20241027/sandu-1980354789.html

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днестр

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