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Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду - РИА Новости, 28.10.2024
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16:27 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sandu-1980530034.html
Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду
Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду - РИА Новости, 28.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду
Кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов, экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала граждан республики проголосовать против действующего главы... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:27
2024-10-28T16:27
в мире
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов, экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала граждан республики проголосовать против действующего главы государства Майи Санду. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По его итогам Влах заняла четвертое место с 5,38% голосов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов и заняла первое место, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Если Санду останется в кресле президента, а ее режим сохранит власть, то нас ждет неминуемое банкротство Молдовы как государства. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам: спасите страну. Я призываю 3 ноября принять активное участие в выборах и проголосовать против Майи Санду", - написала в своем блоге Влах. Она отметила, что решила заняться политикой, чтобы прекратить хаос и беспредел, который устроила Майя Санду и ее режим против народа. По ее словам, именно по вине Санду и ее режима за последние годы страну навсегда покинули более 250 тысяч граждан. Она также пояснила, что за годы правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является Санду, совокупная инфляция в Молдавии достигла 50%, национальная экономика деградировала, а инвесторы стали покидать страну. "Режим ПДС разрушил систему юстиции и подчинил государственные институты, нарушал права человека, подвергал преследованиям политических оппонентов и закрыл неудобные СМИ. C 2021 года госдолг увеличился с 70 млрд леев (3,9 миллиардов долларов - ред.) до 110 миллиардов леев (6,16 миллиардов долларов) и люди с ужасом думают, что отдавать эти долги придется не только их детям, но и внукам. Страна умирает, а режим Санду ведет себя припеваючи. Министры назначили себе зарплаты в десятки тысяч леев, в то время как многие старики недоедают", - заявила Влах.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html
https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, ирина влах, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Ирина Влах, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024
Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду

Влах призвала граждан Молдавии проголосовать против Санду во II туре выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов, экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала граждан республики проголосовать против действующего главы государства Майи Санду.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По его итогам Влах заняла четвертое место с 5,38% голосов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов и заняла первое место, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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"Если Санду останется в кресле президента, а ее режим сохранит власть, то нас ждет неминуемое банкротство Молдовы как государства. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам: спасите страну. Я призываю 3 ноября принять активное участие в выборах и проголосовать против Майи Санду", - написала в своем блоге Влах.
Она отметила, что решила заняться политикой, чтобы прекратить хаос и беспредел, который устроила Майя Санду и ее режим против народа. По ее словам, именно по вине Санду и ее режима за последние годы страну навсегда покинули более 250 тысяч граждан. Она также пояснила, что за годы правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является Санду, совокупная инфляция в Молдавии достигла 50%, национальная экономика деградировала, а инвесторы стали покидать страну.
"Режим ПДС разрушил систему юстиции и подчинил государственные институты, нарушал права человека, подвергал преследованиям политических оппонентов и закрыл неудобные СМИ. C 2021 года госдолг увеличился с 70 млрд леев (3,9 миллиардов долларов - ред.) до 110 миллиардов леев (6,16 миллиардов долларов) и люди с ужасом думают, что отдавать эти долги придется не только их детям, но и внукам. Страна умирает, а режим Санду ведет себя припеваючи. Министры назначили себе зарплаты в десятки тысяч леев, в то время как многие старики недоедают", - заявила Влах.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияМайя СандуИрина ВлахЕвросоюзСНГВыборы в Молдавии — 2024
 
 
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