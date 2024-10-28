https://ria.ru/20241028/sandu-1980530034.html

Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду

Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду - РИА Новости, 28.10.2024

Кандидат в президенты Молдавии призвала граждан проголосовать против Санду

Кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов, экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала граждан республики проголосовать против действующего главы... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:27

2024-10-28T16:27

2024-10-28T16:27

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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов, экс-глава Гагаузии Ирина Влах призвала граждан республики проголосовать против действующего главы государства Майи Санду. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По его итогам Влах заняла четвертое место с 5,38% голосов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов и заняла первое место, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. "Если Санду останется в кресле президента, а ее режим сохранит власть, то нас ждет неминуемое банкротство Молдовы как государства. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам: спасите страну. Я призываю 3 ноября принять активное участие в выборах и проголосовать против Майи Санду", - написала в своем блоге Влах. Она отметила, что решила заняться политикой, чтобы прекратить хаос и беспредел, который устроила Майя Санду и ее режим против народа. По ее словам, именно по вине Санду и ее режима за последние годы страну навсегда покинули более 250 тысяч граждан. Она также пояснила, что за годы правления правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является Санду, совокупная инфляция в Молдавии достигла 50%, национальная экономика деградировала, а инвесторы стали покидать страну. "Режим ПДС разрушил систему юстиции и подчинил государственные институты, нарушал права человека, подвергал преследованиям политических оппонентов и закрыл неудобные СМИ. C 2021 года госдолг увеличился с 70 млрд леев (3,9 миллиардов долларов - ред.) до 110 миллиардов леев (6,16 миллиардов долларов) и люди с ужасом думают, что отдавать эти долги придется не только их детям, но и внукам. Страна умирает, а режим Санду ведет себя припеваючи. Министры назначили себе зарплаты в десятки тысяч леев, в то время как многие старики недоедают", - заявила Влах.

https://ria.ru/20241028/ssha-1980520577.html

https://ria.ru/20241027/sandu-1980369447.html

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