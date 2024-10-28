https://ria.ru/20241028/samolet-1980597280.html

P-8 Poseidon "коалиции" опасно сблизился с Су-35 над Средиземноморьем

P-8 Poseidon "коалиции" опасно сблизился с Су-35 над Средиземноморьем - РИА Новости, 28.10.2024

P-8 Poseidon "коалиции" опасно сблизился с Су-35 над Средиземноморьем

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно сблизился над Средиземным морем с Су-35 ВКС России, совершавшим плановый... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:05

2024-10-28T22:05

2024-10-28T23:25

в мире

средиземное море

россия

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воздушно-космические силы россии

boeing p-8 poseidon

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon проамериканской коалиции опасно сблизился над Средиземным морем с Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет, сообщил в понедельник замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк."Над акваторией восточной части Средиземного моря произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, выполнявшим плановый полет. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", — сказал он на брифинге. Игнасюк добавил, что в результате сброса двух самодельных взрывных устройств с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Эрназ провинции Алеппо, ранен один сирийский военнослужащий.

https://ria.ru/20241011/siriya-1977689922.html

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в мире, средиземное море, россия, алеппо, воздушно-космические силы россии, boeing p-8 poseidon, су-35