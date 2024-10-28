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Сахалин передал на СВО 20 тонн продуктов, теплой одежды и масксетей - РИА Новости, 28.10.2024
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Надежные люди
 
07:10 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sakhalin-1980427484.html
Сахалин передал на СВО 20 тонн продуктов, теплой одежды и масксетей
Сахалин передал на СВО 20 тонн продуктов, теплой одежды и масксетей - РИА Новости, 28.10.2024
Сахалин передал на СВО 20 тонн продуктов, теплой одежды и масксетей
Жители Сахалина передали очередную партию необходимого груза для островных бойцов в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:10
2024-10-28T07:10
надежные люди
общество
сахалинская область
сахалин
донецкая народная республика
валерий лимаренко
камаз (завод)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Жители Сахалина передали очередную партию необходимого груза для островных бойцов в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Сахалинская область в рамках проекта "Сопричастность" продолжает вносить вклад в приближение российской победы в специальной военной операции. Жители островного региона отправили в прифронтовую зону Донбасса еще 20 тонн помощи. В очередной партии посылок – продукты долгого хранения, теплая одежда по сезону, амуниция и инвентарь, необходимые солдатам осенью", - рассказали в пресс-службе правительства. По информации собеседника, в сборе вновь приняли участие островные рыбопромышленные предприятия "Янтарное", "Гидрострой", "Северный лосось", которые передали для участников спецоперации несколько тонн консервированной горбуши. В очередную партию помощи вошли также комплект колес для автомобиля "КамАЗ", на базе которого собраны артиллерийские орудия в зоне СВО. Представители старшего поколения региона сплели для воюющих земляков специальные маскировочные сети осенней коричневой раскраски. Ими солдаты на фронтовой линии укрывают боевую технику, чтобы ее не заметил враг. По отработанной схеме 20 тонн груза из Сахалинской области доставят в распределительный центр в ДНР, где его рассортируют и развезут адресатам. Бойцы с нетерпением ждут каждую посылку, ведь помимо необходимых в солдатском быту вещей они получают и письма от родных и близких. Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За все время жители островного региона отправили в ДНР более 300 тонн груза.
https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
https://ria.ru/20241028/vsu-1980416340.html
сахалинская область
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общество, сахалинская область, сахалин, донецкая народная республика, валерий лимаренко, камаз (завод)
Надежные люди, Общество, Сахалинская область, Сахалин, Донецкая Народная Республика, Валерий Лимаренко, КамАЗ (завод)
Сахалин передал на СВО 20 тонн продуктов, теплой одежды и масксетей

Жители Сахалина передали партию необходимого груза для бойцов спецоперации

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиПосылки, собранные жителями Сахалина для проходящих службу в зоне специальной военной операции земляков
Посылки, собранные жителями Сахалина для проходящих службу в зоне специальной военной операции земляков - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Посылки, собранные жителями Сахалина для проходящих службу в зоне специальной военной операции земляков. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Жители Сахалина передали очередную партию необходимого груза для островных бойцов в зону СВО, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Сахалинская область в рамках проекта "Сопричастность" продолжает вносить вклад в приближение российской победы в специальной военной операции. Жители островного региона отправили в прифронтовую зону Донбасса еще 20 тонн помощи. В очередной партии посылок – продукты долгого хранения, теплая одежда по сезону, амуниция и инвентарь, необходимые солдатам осенью", - рассказали в пресс-службе правительства.
Танк со стальными дредами для защиты от FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В зоне СВО появились танки с "дредами"
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По информации собеседника, в сборе вновь приняли участие островные рыбопромышленные предприятия "Янтарное", "Гидрострой", "Северный лосось", которые передали для участников спецоперации несколько тонн консервированной горбуши. В очередную партию помощи вошли также комплект колес для автомобиля "КамАЗ", на базе которого собраны артиллерийские орудия в зоне СВО. Представители старшего поколения региона сплели для воюющих земляков специальные маскировочные сети осенней коричневой раскраски. Ими солдаты на фронтовой линии укрывают боевую технику, чтобы ее не заметил враг.
По отработанной схеме 20 тонн груза из Сахалинской области доставят в распределительный центр в ДНР, где его рассортируют и развезут адресатам. Бойцы с нетерпением ждут каждую посылку, ведь помимо необходимых в солдатском быту вещей они получают и письма от родных и близких.
Проект "Сопричастность" в Сахалинской области действует с 2022 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. За все время жители островного региона отправили в ДНР более 300 тонн груза.
Последствия обстрела со стороны ВСУ территорию детской больницы в Горловке кассетными боеприпасами - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Надежные людиОбществоСахалинская областьСахалинДонецкая Народная РеспубликаВалерий ЛимаренкоКамАЗ (завод)
 
 
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