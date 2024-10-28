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В ГД предложили ввести выплату для женщин, родивших до 25 лет - РИА Новости, 28.10.2024
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12:56 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/rozhdaemost-1980484869.html
В ГД предложили ввести выплату для женщин, родивших до 25 лет
В ГД предложили ввести выплату для женщин, родивших до 25 лет - РИА Новости, 28.10.2024
В ГД предложили ввести выплату для женщин, родивших до 25 лет
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:56
2024-10-28T12:56
общество
россия
челябинская область
пермский край
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. "Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Такую меру ввели на днях в Самарской области", - сказал он РИА Новости. Депутат рассказал, что это уже пятый регион, где вводят подобные меры. Аналогичные инициативы действуют в Карелии, Челябинской области, Красноярском и Пермском краях. "Уверен, опыт должен быть растиражирован, взять во внимание и в других регионах России. Со своей стороны обратился в правительство России с предложением поддержать региональные инициативы возможным субсидированием, а также иным дополнительным поощрением регионов-инициаторов", - считает парламентарий.
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общество, россия, челябинская область, пермский край, султан хамзаев, госдума рф
Общество, Россия, Челябинская область, Пермский край, Султан Хамзаев, Госдума РФ
В ГД предложили ввести выплату для женщин, родивших до 25 лет

В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет

© iStock.com / narvikkНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© iStock.com / narvikk
Новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка.
"Необходимо выплачивать дополнительные пособия за ранние, а по факту – своевременные роды. Считаю хорошей и правильной инициативой выплачивать женщинам до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Такую меру ввели на днях в Самарской области", - сказал он РИА Новости.
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Депутат рассказал, что это уже пятый регион, где вводят подобные меры. Аналогичные инициативы действуют в Карелии, Челябинской области, Красноярском и Пермском краях.
"Уверен, опыт должен быть растиражирован, взять во внимание и в других регионах России. Со своей стороны обратился в правительство России с предложением поддержать региональные инициативы возможным субсидированием, а также иным дополнительным поощрением регионов-инициаторов", - считает парламентарий.
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ОбществоРоссияЧелябинская областьПермский крайСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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