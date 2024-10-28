https://ria.ru/20241028/reyting-1980415778.html

Названы регионы — лидеры по научно-техническому развитию

Названы регионы — лидеры по научно-техническому развитию - РИА Новости, 28.10.2024

Названы регионы — лидеры по научно-техническому развитию

Лидерами рейтинга по науке и технологиям по итогам 2023 года стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, а замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:42

2024-10-28T00:42

2024-10-28T03:05

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Лидерами рейтинга по науке и технологиям по итогам 2023 года стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, а замыкают список Ингушетия и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*. Научно-техническое развитиеРазвитие сферы науки, внедрение передовых технологий, разработка инноваций в различных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения. Как отмечают эксперты, в 2023 году, на фоне сохраняющихся санкционных ограничений и процессов импортозамещения, в сфере инновационного развития России произошли положительные изменения. Согласно данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2023 года увеличилась на 0,9 процентного пункта и составила 6%. Инновационная активность организаций (доля организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, выполнявших научные исследования и разработки, отгружавших инновационную продукцию) выросла на 0,3 процентного пункта, до 11,3%.Научные исследования, применение новых технологий, производство инновационных товаров в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте Федерации, однако довольно неравномерно. Об этом свидетельствует очередной ежегодный, десятый по счету, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, подготовленный РИА Новости. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности в 2023 году. Лидеры рейтингаПо сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года. Лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга эксперты объясняют высоким уровнем развития науки и технологий, наличием большого числа научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств.Татарстан, занимающий третью позицию в рейтинге, также является одним из инновационных, научных и технологических центров страны. Республика занимает первое место в стране по инновационной активности организаций по итогам 2023 года, а также высокие позиции по другим показателям. В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов Федерации, также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Тульская, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом в первую десятку рейтинга вошла Тульская область, при этом Тюменская область покинула ТОП-10. Помимо этого, на одну позицию в рейтинге поднялся Пермский край. В целом же, на регионы, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 62% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2023 года.Замыкают рейтинг Ингушетия, Еврейская автономная область, Чечня, Хакасия и Карачаево-Черкессия. Изменение позицийПо сравнению с 2022 годом наиболее существенно улучшили свои позиции в рейтинге Оренбургская, Ивановская области, Крым и Ненецкий автономный округ. Данные регионы поднялись на восемь мест каждый. Еще три субъекта Федерации улучшили свои позиции на пять мест. Самое заметное снижение позиций в рейтинге у Тамбовской области (-12 мест). На это повлияло снижение удельного веса машин и оборудования в возрасте до пяти лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, сокращение внутренних затрат на научные исследования и разработки в расчете на душу населения, сокращение числа выданных патентов. Кроме Тамбовской области наиболее существенно снизились позиции у Карелии (-10 мест) и Бурятии (-9 мест). В целом же, у большей части субъектов Федерации перемещения в рейтинге были в пределах не более чем пару позиций. При этом эксперты отмечают, что как группа лидирующих в рейтинге регионов, так и группа аутсайдеров, во многом пересекается с лидерами и аутсайдерами рейтинга по итогам 2023 года, подготовленного РИА Новости, что еще раз подчеркивает, что развитие науки и технологий тесно связано с общим социально-экономическим уровнем. В ближайшее время, по мнению экспертов РИА Новости, позиции регионов в рейтинге вряд ли претерпят существенные изменения, особенно это касается лидирующей группы и аутсайдеров. Это обусловлено тем, что налаживание высокотехнологичных производств, внедрение инноваций, развитие научной базы - процесс долгосрочный и требующий существенных изменений в экономике регионов. Как считали рейтингПозиции регионов в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы: "Человеческие ресурсы", "Материально-техническая база", "Эффективность научно-технологической деятельности" и "Масштаб научно-технологической деятельности". Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. При расчете рейтинга использовались следующие показатели: Группа "Человеческие ресурсы": численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете на душу населения, удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников и другие. В группе "Материально-техническая база" учитывался удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, соотношение заработной платы научных сотрудников и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг и другие параметры. В группе "Масштаб научно-технологической деятельности" учитывались объем отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг. А также объем валового регионального продукта, сформированный продукцией высокотехнологичных и наукоемких отраслей, число выданных патентов. Критерии в группе "Эффективность научно-технологической деятельности": удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, число выданных патентов в расчете на душу населения и другие параметры.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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