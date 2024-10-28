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Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024" - РИА Новости, 28.10.2024
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15:15 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/rets-1980514812.html
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024" - РИА Новости, 28.10.2024
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"
Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:15
2024-10-28T15:15
экономика
армения
россия
российский экспортный центр (рэц)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла в Ереване с 25 по 27 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).В мероприятии приняли участие представители бизнеса из Челябинской и Саратовской областей, желающие найти новых партнеров и расширить географию и объемы продаж. Армянский бизнес проявил значительный интерес к представленной продукции."На выставке свои товары продемонстрировали девять российских компаний, работающих в сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслях. В рамках мероприятия состоялось более 50 встреч с армянскими бизнесменами, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции и возможностям сотрудничества", - говорится в сообщении.Особое внимание участников привлек круглый стол "Русско-армянский бизнес-диалог", в котором представительством РЭЦ в Армении в ходе обсуждений с экспортерами были рассмотрены перспективные отрасли для выхода на армянский рынок, уровень и структура конкуренции в отраслях, представленных компаниями-участниками, а также инструменты РЭЦ, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса при освоении новых рынков, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт".Руководитель представительства Виген Енокян отметил, что армянский рынок демонстрирует высокий спрос на российские товары."Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями между двумя странами, но и членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), позволяющем компаниям существенно сократить издержки в процессе торговли. Высокое качество российских товаров ежедневно оценивается армянскими потребителями, что способствует укреплению наших экономических связей", - сказал Енокян.Он добавил, что прошедшая выставка "Панармениан-2024" стала платформой для активного обмена опытом и установления новых деловых контактов, открывая новые перспективы для развития российско-армянского сотрудничества в различных отраслях экономики.
https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html
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экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз
Экономика, Армения, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Евразийский экономический союз

Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла в Ереване с 25 по 27 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
В мероприятии приняли участие представители бизнеса из Челябинской и Саратовской областей, желающие найти новых партнеров и расширить географию и объемы продаж. Армянский бизнес проявил значительный интерес к представленной продукции.
"На выставке свои товары продемонстрировали девять российских компаний, работающих в сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслях. В рамках мероприятия состоялось более 50 встреч с армянскими бизнесменами, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции и возможностям сотрудничества", - говорится в сообщении.
Особое внимание участников привлек круглый стол "Русско-армянский бизнес-диалог", в котором представительством РЭЦ в Армении в ходе обсуждений с экспортерами были рассмотрены перспективные отрасли для выхода на армянский рынок, уровень и структура конкуренции в отраслях, представленных компаниями-участниками, а также инструменты РЭЦ, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса при освоении новых рынков, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт".
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Вчера, 14:59
Руководитель представительства Виген Енокян отметил, что армянский рынок демонстрирует высокий спрос на российские товары.
"Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями между двумя странами, но и членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), позволяющем компаниям существенно сократить издержки в процессе торговли. Высокое качество российских товаров ежедневно оценивается армянскими потребителями, что способствует укреплению наших экономических связей", - сказал Енокян.
Он добавил, что прошедшая выставка "Панармениан-2024" стала платформой для активного обмена опытом и установления новых деловых контактов, открывая новые перспективы для развития российско-армянского сотрудничества в различных отраслях экономики.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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