https://ria.ru/20241028/rets-1980514812.html
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024" - РИА Новости, 28.10.2024
Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"
Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:15
2024-10-28T15:15
2024-10-28T15:15
экономика
армения
россия
российский экспортный центр (рэц)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла в Ереване с 25 по 27 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).В мероприятии приняли участие представители бизнеса из Челябинской и Саратовской областей, желающие найти новых партнеров и расширить географию и объемы продаж. Армянский бизнес проявил значительный интерес к представленной продукции."На выставке свои товары продемонстрировали девять российских компаний, работающих в сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслях. В рамках мероприятия состоялось более 50 встреч с армянскими бизнесменами, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции и возможностям сотрудничества", - говорится в сообщении.Особое внимание участников привлек круглый стол "Русско-армянский бизнес-диалог", в котором представительством РЭЦ в Армении в ходе обсуждений с экспортерами были рассмотрены перспективные отрасли для выхода на армянский рынок, уровень и структура конкуренции в отраслях, представленных компаниями-участниками, а также инструменты РЭЦ, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса при освоении новых рынков, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт".Руководитель представительства Виген Енокян отметил, что армянский рынок демонстрирует высокий спрос на российские товары."Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями между двумя странами, но и членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), позволяющем компаниям существенно сократить издержки в процессе торговли. Высокое качество российских товаров ежедневно оценивается армянскими потребителями, что способствует укреплению наших экономических связей", - сказал Енокян.Он добавил, что прошедшая выставка "Панармениан-2024" стала платформой для активного обмена опытом и установления новых деловых контактов, открывая новые перспективы для развития российско-армянского сотрудничества в различных отраслях экономики.
https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html
https://ria.ru/20241028/rets-1980486681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз
Экономика, Армения, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Евразийский экономический союз
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла в Ереване с 25 по 27 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
В мероприятии приняли участие представители бизнеса из Челябинской и Саратовской областей
, желающие найти новых партнеров и расширить географию и объемы продаж. Армянский бизнес проявил значительный интерес к представленной продукции.
"На выставке свои товары продемонстрировали девять российских компаний, работающих в сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслях. В рамках мероприятия состоялось более 50 встреч с армянскими бизнесменами, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции и возможностям сотрудничества", - говорится в сообщении.
Особое внимание участников привлек круглый стол "Русско-армянский бизнес-диалог", в котором представительством РЭЦ в Армении в ходе обсуждений с экспортерами были рассмотрены перспективные отрасли для выхода на армянский рынок, уровень и структура конкуренции в отраслях, представленных компаниями-участниками, а также инструменты РЭЦ, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса при освоении новых рынков, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт".
Руководитель представительства Виген Енокян отметил, что армянский рынок демонстрирует высокий спрос на российские товары.
"Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями между двумя странами, но и членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС
), позволяющем компаниям существенно сократить издержки в процессе торговли. Высокое качество российских товаров ежедневно оценивается армянскими потребителями, что способствует укреплению наших экономических связей", - сказал Енокян.
Он добавил, что прошедшая выставка "Панармениан-2024" стала платформой для активного обмена опытом и установления новых деловых контактов, открывая новые перспективы для развития российско-армянского сотрудничества в различных отраслях экономики.