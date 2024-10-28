https://ria.ru/20241028/rets-1980514812.html

Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"

Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024" - РИА Новости, 28.10.2024

Компании при поддержке РЭЦ представили свою продукцию на "Панармениан-2024"

Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:15

2024-10-28T15:15

2024-10-28T15:15

экономика

армения

россия

российский экспортный центр (рэц)

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Международная многоотраслевая выставка "Панармениан-2024", которая стала значимым событием для укрепления экономических связей между Россией и Арменией, прошла в Ереване с 25 по 27 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).В мероприятии приняли участие представители бизнеса из Челябинской и Саратовской областей, желающие найти новых партнеров и расширить географию и объемы продаж. Армянский бизнес проявил значительный интерес к представленной продукции."На выставке свои товары продемонстрировали девять российских компаний, работающих в сельскохозяйственной, пищевой и строительной отраслях. В рамках мероприятия состоялось более 50 встреч с армянскими бизнесменами, что подчеркивает высокий интерес к российской продукции и возможностям сотрудничества", - говорится в сообщении.Особое внимание участников привлек круглый стол "Русско-армянский бизнес-диалог", в котором представительством РЭЦ в Армении в ходе обсуждений с экспортерами были рассмотрены перспективные отрасли для выхода на армянский рынок, уровень и структура конкуренции в отраслях, представленных компаниями-участниками, а также инструменты РЭЦ, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса при освоении новых рынков, в том числе посредством цифровой платформы "Мой экспорт".Руководитель представительства Виген Енокян отметил, что армянский рынок демонстрирует высокий спрос на российские товары."Это обусловлено не только исторически сложившимися отношениями между двумя странами, но и членством Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), позволяющем компаниям существенно сократить издержки в процессе торговли. Высокое качество российских товаров ежедневно оценивается армянскими потребителями, что способствует укреплению наших экономических связей", - сказал Енокян.Он добавил, что прошедшая выставка "Панармениан-2024" стала платформой для активного обмена опытом и установления новых деловых контактов, открывая новые перспективы для развития российско-армянского сотрудничества в различных отраслях экономики.

https://ria.ru/20241028/uslugi-1980511044.html

https://ria.ru/20241028/rets-1980486681.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), евразийский экономический союз