https://ria.ru/20241028/reshetnikov-1980463312.html
Решетников: российскому бизнесу интересен рынок Танзании
Решетников: российскому бизнесу интересен рынок Танзании - РИА Новости, 28.10.2024
Решетников: российскому бизнесу интересен рынок Танзании
Российский бизнес заинтересован в рынке Танзании, есть предпосылки для роста взаимной торговли вдвое, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:36
2024-10-28T11:36
2024-10-28T11:36
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 28 окт - РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в рынке Танзании, есть предпосылки для роста взаимной торговли вдвое, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с премьер-министром Танзании Кассимом Маджалива. Российская делегация во главе с министром экономического развития приехала в Танзанию для участия в первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На встрече с премьер-министром в рамках этого визита стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективные направления будущего сотрудничества. Решетников обратил внимание на надежные, исторически сложившиеся отношения между правительствами, бизнесом и гражданами России и Танзании. По словам министра, политическое и дипломатическое взаимопонимание между двумя странами создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия."Есть значительный нереализованный потенциал. По нашим оценкам, товарооборот между нашими странами может увеличиться вдвое", - сказал Решетников. Министр также отметил, что танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России. "Российский бизнес, в свою очередь готов выходить на новые рынки, инвестировать в совместные проекты, делиться технологиями", - сказал он. Новый механизм двусторонней межправительственной комиссии, по его словам, также придаст дополнительный импульс российско-танзанийскому взаимодействию.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, танзания, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Танзания, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ДАР-ЭС-САЛАМ, 28 окт - РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в рынке Танзании, есть предпосылки для роста взаимной торговли вдвое, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с премьер-министром Танзании Кассимом Маджалива.
Российская делегация во главе с министром экономического развития приехала в Танзанию для участия в первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На встрече с премьер-министром в рамках этого визита стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективные направления будущего сотрудничества.
Решетников обратил внимание на надежные, исторически сложившиеся отношения между правительствами, бизнесом и гражданами России и Танзании. По словам министра, политическое и дипломатическое взаимопонимание между двумя странами создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия.
"Есть значительный нереализованный потенциал. По нашим оценкам, товарооборот между нашими странами может увеличиться вдвое", - сказал Решетников
.
Министр также отметил, что танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России. "Российский бизнес, в свою очередь готов выходить на новые рынки, инвестировать в совместные проекты, делиться технологиями", - сказал он.
Новый механизм двусторонней межправительственной комиссии, по его словам, также придаст дополнительный импульс российско-танзанийскому взаимодействию.