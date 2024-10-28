https://ria.ru/20241028/reshetnikov-1980463312.html

Решетников: российскому бизнесу интересен рынок Танзании

Решетников: российскому бизнесу интересен рынок Танзании - РИА Новости, 28.10.2024

Решетников: российскому бизнесу интересен рынок Танзании

Российский бизнес заинтересован в рынке Танзании, есть предпосылки для роста взаимной торговли вдвое, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:36

2024-10-28T11:36

2024-10-28T11:36

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ДАР-ЭС-САЛАМ, 28 окт - РИА Новости. Российский бизнес заинтересован в рынке Танзании, есть предпосылки для роста взаимной торговли вдвое, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с премьер-министром Танзании Кассимом Маджалива. Российская делегация во главе с министром экономического развития приехала в Танзанию для участия в первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На встрече с премьер-министром в рамках этого визита стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективные направления будущего сотрудничества. Решетников обратил внимание на надежные, исторически сложившиеся отношения между правительствами, бизнесом и гражданами России и Танзании. По словам министра, политическое и дипломатическое взаимопонимание между двумя странами создает хорошие предпосылки для наращивания торгово-экономического взаимодействия."Есть значительный нереализованный потенциал. По нашим оценкам, товарооборот между нашими странами может увеличиться вдвое", - сказал Решетников. Министр также отметил, что танзанийский бизнес проявляет огромный интерес к России. "Российский бизнес, в свою очередь готов выходить на новые рынки, инвестировать в совместные проекты, делиться технологиями", - сказал он. Новый механизм двусторонней межправительственной комиссии, по его словам, также придаст дополнительный импульс российско-танзанийскому взаимодействию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, танзания, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)