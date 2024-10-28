https://ria.ru/20241028/rdk-1980505690.html

Появились подробности дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область

Появились подробности дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область - РИА Новости, 28.10.2024

Появились подробности дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область

Свидетель рассказала, что члены "Русского добровольческого корпуса"* расстреляли машину со школьниками, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:31

2024-10-28T14:31

2024-10-28T14:36

происшествия

россия

брянская область

волгоградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Свидетель рассказала, что члены "Русского добровольческого корпуса"* расстреляли машину со школьниками, передает корреспондент РИА Новости из зала Второго западного окружного военного суда. Суд заочно рассматривает дело главаря "РДК"* Дениса Капустина и четверых его соучастников. Свидетельница рассказала, что сосед повез ее дочь-первоклассницу и двух других детей к остановке школьного автобуса. Но затем ей позвонил другой знакомый и рассказал, что машина стоит на дороге, детей нет, а водитель убит. В школе ей сообщили, что до класса дети не доехали. Позднее женщина выяснила, что по машине открыли стрельбу вооруженные люди, мальчик получил ранение, а девочки убежали и их подобрали люди из соседнего села. Также суд допросил вдову погибшего водителя. "Он вез деток, начали стрелять, он развернул машину, пытался спасти детей. Им сказал - падайте, они упали и спаслись, а его расстреляли", - сказала женщина. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного. Капустина уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Другие фигуранты - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов и Александр Галанов, а также Антон Зырянов. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241004/krokus-1976309065.html

https://ria.ru/20240918/zaderzhanie-1973425782.html

https://ria.ru/20240815/tobolsk-1966326078.html

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происшествия, россия, брянская область, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)