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Беженцы из Украинска рассказали про убийства мирных жителей боевиками ВСУ
Беженцы из Украинска рассказали про убийства мирных жителей боевиками ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
Беженцы из Украинска рассказали про убийства мирных жителей боевиками ВСУ
Солдаты ВСУ, отступая из Украинска, расстреливали мирных жителей, рассказали РИА Новости две жительницы города, которые эвакуировалась оттуда на днях. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:55
2024-10-28T08:55
2024-10-28T09:00
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Солдаты ВСУ, отступая из Украинска, расстреливали мирных жителей, рассказали РИА Новости две жительницы города, которые эвакуировалась оттуда на днях."Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и минометов еще задолго до того, как сюда зашла российская армия", - рассказывает местная жительница Наталья.Другая жительница города Элла вспоминает: "В районе новых домов убили нескольких, которые прятались в подвале. Солдаты закинули туда несколько шашек, а дверь подожгли и закрыли, чтобы никто не вышел. Они в открытую заявляли нам, что после ухода в городе не оставят никого в живых".По данным Минобороны РФ, бойцы группировки войск "Центр" освободили Украинск 26 сентября. Власти ДНР уточняют, что наступление на Покровском направлении, в том числе в районе Красноармейска и Селидово, который уже взяли в клещи.
https://ria.ru/20241028/ukrainsk-1980125340.html
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Элла рассказывает про убийство мирных
Элла рассказывает про убийство мирных
2024-10-28T08:55
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Беженцы из Украинска рассказали про убийства мирных жителей боевиками ВСУ
Беженцы из Украинска: ВСУ расстреливали мирных жителей и домашних животных
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Солдаты ВСУ, отступая из Украинска, расстреливали мирных жителей, рассказали РИА Новости две жительницы города, которые эвакуировалась оттуда на днях.
"Всех, кто остался, за людей просто не считали. В одном районе расстреляли сразу семерых мужчин и расправились с десятком собак. Затем заявили жителям, что с ними будет это же, если не уедут на Украину. Дома расстреливали из танков и минометов еще задолго до того, как сюда зашла российская армия", - рассказывает местная жительница Наталья.
Другая жительница города Элла вспоминает: "В районе новых домов убили нескольких, которые прятались в подвале. Солдаты закинули туда несколько шашек, а дверь подожгли и закрыли, чтобы никто не вышел. Они в открытую заявляли нам, что после ухода в городе не оставят никого в живых".
По данным Минобороны РФ, бойцы группировки войск "Центр" освободили Украинск 26 сентября. Власти ДНР уточняют, что наступление на Покровском направлении, в том числе в районе Красноармейска и Селидово, который уже взяли в клещи.