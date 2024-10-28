https://ria.ru/20241028/pvo-1980514162.html
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями - РИА Новости, 28.10.2024
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями
Дежурные средства ПВО в период с 13.00 до 14.30 мск уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, 10 из них над Курской, по пять - над Орловской... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:11
2024-10-28T15:11
2024-10-28T15:21
белгородская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 13.00 до 14.30 мск уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, 10 из них над Курской, по пять - над Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября в период с 13.00 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: десять БПЛА – над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области, пять БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, брянская область, курская область, россия, безопасность
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Курская область, Россия, Безопасность
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями
ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями за полтора часа