https://ria.ru/20241028/pvo-1980514162.html

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями - РИА Новости, 28.10.2024

ПВО уничтожила 21 украинский беспилотник над четырьмя областями

Дежурные средства ПВО в период с 13.00 до 14.30 мск уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, 10 из них над Курской, по пять - над Орловской... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:11

2024-10-28T15:11

2024-10-28T15:21

белгородская область

специальная военная операция на украине

брянская область

курская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 13.00 до 14.30 мск уничтожили 21 украинский беспилотник над территорией России, 10 из них над Курской, по пять - над Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября в период с 13.00 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат: десять БПЛА – над территорией Курской области, пять БПЛА - над территорией Орловской области, пять БПЛА - над территорией Брянской области и один БПЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

белгородская область

брянская область

курская область

россия

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белгородская область, брянская область, курская область, россия, безопасность