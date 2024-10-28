https://ria.ru/20241028/putin-1980526504.html

Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин

Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2024

Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин

ВВП России к концу года увеличится на 3,9 процента, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:17

2024-10-28T16:17

2024-10-28T18:34

мвф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

максим решетников

экономика

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВВП России к концу года увеличится на 3,9 процента, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше средних мировых темпов", — подчеркнул президент.Согласно оценке Министерства экономического развития, за первые восемь месяцев этого года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%, добавил Путин.Он также отметил, что, по данным Международного валютного фонда, мировой ВВП в 2024 году вырастет на 3,2%. В прошлую пятницу Центробанк сохранил прогноз роста экономики по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%.

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мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, максим решетников, экономика, россия