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Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин
Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2024
Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин
ВВП России к концу года увеличится на 3,9 процента, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:17
2024-10-28T16:17
2024-10-28T18:34
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ВВП России к концу года увеличится на 3,9 процента, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше средних мировых темпов", — подчеркнул президент.Согласно оценке Министерства экономического развития, за первые восемь месяцев этого года валовой внутренний продукт увеличился на 4,2%, добавил Путин.Он также отметил, что, по данным Международного валютного фонда, мировой ВВП в 2024 году вырастет на 3,2%. В прошлую пятницу Центробанк сохранил прогноз роста экономики по итогам текущего года в интервале 3,5-4%. При этом, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году вырастет на 3,9%, в 2025-м — на 2,5%, в 2026-м — на 2,6%, а в 2027 году — на 2,8%.
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мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, максим решетников, экономика, россия
МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Максим Решетников, Экономика, Россия
Рост ВВП составит 3,9 процента по итогам года, заявил Путин
Путин: рост ВВП РФ составит 3,9% по итогам 2024 года