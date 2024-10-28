https://ria.ru/20241028/putin-1980503363.html
Путин отметил важность отслеживания динамики корпоративного портфеля
Путин отметил важность отслеживания динамики корпоративного портфеля - РИА Новости, 28.10.2024
Путин отметил важность отслеживания динамики корпоративного портфеля
Необходимо внимательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:09
2024-10-28T14:09
2024-10-28T14:18
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимо внимательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин."Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.Путин отметил, что структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, "должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач".
https://ria.ru/20241028/putin-1980503257.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин отметил важность отслеживания динамики корпоративного портфеля
Путин: нужно отслеживать динамиу корпоративного портфеля и обеспечивать его рост
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимо внимательно отслеживать динамику корпоративного портфеля и обеспечивать его сбалансированный рост, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно внимательно отслеживать эту динамику, обеспечивать именно устойчивый, сбалансированный рост корпоративного кредитного портфеля", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.
Путин отметил, что структура кредитов и те отрасли экономики, куда они привлекаются, "должны максимально работать на решение долгосрочных, стратегических задач".