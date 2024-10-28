https://ria.ru/20241028/putin-1980503100.html
Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики
Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики - РИА Новости, 28.10.2024
Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики
Необходимо своевременно настраивать меры экономической политики, чтобы закрепить положительные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:08
2024-10-28T14:08
2024-10-28T14:18
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимо своевременно настраивать меры экономической политики, чтобы закрепить положительные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы повторить: важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики, так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики
Путин: нужно своевременно настраивать меры экономической политики