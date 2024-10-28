https://ria.ru/20241028/putin-1980503100.html

Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики

Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики - РИА Новости, 28.10.2024

Путин призвал своевременно настраивать меры экономической политики

Необходимо своевременно настраивать меры экономической политики, чтобы закрепить положительные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:08

2024-10-28T14:08

2024-10-28T14:18

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Необходимо своевременно настраивать меры экономической политики, чтобы закрепить положительные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы повторить: важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики, так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин