https://ria.ru/20241028/putin-1980502133.html

Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи

Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи - РИА Новости, 28.10.2024

Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи

Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:04

2024-10-28T14:04

2024-10-28T14:08

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир Путин."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%.Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9% - за год она снизилась больше чем на 1%, было 11,6%", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241028/bezrabotnye-1599982658.html

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2024

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владимир путин, россия, общество