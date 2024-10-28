Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 28.10.2024 (обновлено: 14:08 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/putin-1980502133.html
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи - РИА Новости, 28.10.2024
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:04
2024-10-28T14:08
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир Путин."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%.Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9% - за год она снизилась больше чем на 1%, было 11,6%", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241028/bezrabotnye-1599982658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_1bdf1fc4a90c88be8fa4b8bd11a52df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи

Путин: безработица среди молодежи сократилась до менее девяти процентов

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%.Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9% - за год она снизилась больше чем на 1%, было 11,6%", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Как встать на биржу труда в 2024 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:29
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала