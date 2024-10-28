https://ria.ru/20241028/putin-1980502133.html
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи - РИА Новости, 28.10.2024
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:04
2024-10-28T14:04
2024-10-28T14:08
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, сейчас она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил президент РФ Владимир Путин."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%.Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9% - за год она снизилась больше чем на 1%, было 11,6%", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
Путин: безработица среди молодежи сократилась до менее девяти процентов