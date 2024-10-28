https://ria.ru/20241028/putin-1980501838.html

Российская экономика продолжает расти, заявил Путин

Российская экономика продолжает расти, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2024

Российская экономика продолжает расти, заявил Путин

Экономика России продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:02

2024-10-28T14:02

2024-10-28T14:16

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экономика России продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html

россия

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2024

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, экономика