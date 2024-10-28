https://ria.ru/20241028/putin-1980501838.html
Российская экономика продолжает расти, заявил Путин
Российская экономика продолжает расти, заявил Путин - РИА Новости, 28.10.2024
Российская экономика продолжает расти, заявил Путин
Экономика России продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:02
2024-10-28T14:02
2024-10-28T14:16
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Экономика России продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает, тем не менее, расти. По оценке Минэкономразвития за январь-август ВВП прибавил 4,2%", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html
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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), владимир путин, экономика
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Владимир Путин, Экономика
Российская экономика продолжает расти, заявил Путин
Путин: российская экономика продолжает расти, за январь-август ВВП прибавил 4,2%