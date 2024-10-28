https://ria.ru/20241028/programma-1980556741.html

По тверской Программе поддержки местных инициатив открыли 290 объектов

По тверской Программе поддержки местных инициатив открыли 290 объектов - РИА Новости, 28.10.2024

По тверской Программе поддержки местных инициатив открыли 290 объектов

В Тверской области в рамках Программы поддержки местных инициатив реализовано 290 проектов общей стоимостью 460,5 миллиона рублей, в том числе 360,4 миллиона... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:13

2024-10-28T18:13

2024-10-28T18:13

тверская область

игорь руденя

вышний волочек

тверская область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Тверской области в рамках Программы поддержки местных инициатив реализовано 290 проектов общей стоимостью 460,5 миллиона рублей, в том числе 360,4 миллиона рублей – поддержка из областного бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Также для реализации инициатив привлекаются средства муниципалитетов и местных жителей, софинансирование из внебюджетных источников. Так, к примеру в ЗАТО Озерный обустроена детская игровая площадка в районе дома №12 по улице Киевская. В детском саду №31 Вышнего Волочка установлен теневой навес. Программа пользуется у жителей Верхневолжья большой популярностью и постоянно развивается, расширяется. Так, в этом году по решению губернатора Игоря Рудени объем финансирования программы из регионального бюджета увеличен почти вдвое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, расширилась типология проектов. Теперь по этой программе можно закупить газоиспользующее оборудование, реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для учебных заведений. Всего в 2024 году реализуется 337 проектов во всех 40 муниципальных образованиях Тверской области. Программа поддержки местных инициатив действует на территории Верхневолжья с 2013 года. За это время реализовано 2413 проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241028/pozdravlenie-1980549520.html

https://ria.ru/20241024/moloko-1979909465.html

вышний волочек

тверская область

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игорь руденя, вышний волочек, тверская область