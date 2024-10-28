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На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки - РИА Новости, 28.10.2024
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14:25 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/prigovor-1980505037.html
На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки
На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки - РИА Новости, 28.10.2024
На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки
Оглашение приговора Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, намечено в Краснодарском краевом суде... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:25
2024-10-28T14:25
происшествия
краснодарский край
краснодар
туапсинский район
краснодарский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Оглашение приговора Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, намечено в Краснодарском краевом суде на вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Краснодарского края. "Завтра", - сказали в суде, отвечая на вопрос об ожидаемой дате оглашения приговора. Гособвинитель запросил Денисенко 25 лет лишения свободы. Следствие установило, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем. Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района. Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.
https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html
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происшествия, краснодарский край, краснодар, туапсинский район, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Туапсинский район, Краснодарский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки

Приговор по делу об убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" огласят завтра

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре
Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сергей Денисенко во время заседания Первомайского районного суда в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Оглашение приговора Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, намечено в Краснодарском краевом суде на вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Краснодарского края.
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"Завтра", - сказали в суде, отвечая на вопрос об ожидаемой дате оглашения приговора.
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Гособвинитель запросил Денисенко 25 лет лишения свободы.
Следствие установило, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем.
Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района.
Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.
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