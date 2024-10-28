https://ria.ru/20241028/prigovor-1980505037.html

На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки

На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки - РИА Новости, 28.10.2024

На Кубани огласят приговор обвиняемому в убийстве экс-командира подлодки

Оглашение приговора Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, намечено в Краснодарском краевом суде... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:25

2024-10-28T14:25

2024-10-28T14:25

происшествия

краснодарский край

краснодар

туапсинский район

краснодарский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Оглашение приговора Сергею Денисенко, обвиняемому в убийстве бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, намечено в Краснодарском краевом суде на вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Краснодарского края. "Завтра", - сказали в суде, отвечая на вопрос об ожидаемой дате оглашения приговора. Гособвинитель запросил Денисенко 25 лет лишения свободы. Следствие установило, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко вступил в организованную группу, руководством которой ему было поручено убийство бывшего командира подводной лодки "Краснодар" в связи с его служебной деятельностью. Тот следил за потерпевшим, изучил его распорядок дня, получил от сообщников пистолет с глушителем. Рано утром 10 июля прошлого года злоумышленник, используя средства конспирации, подкараулил жертву в лесопарковой зоне в парке отдыха и культуры имени 30-летия Победы в краевом центре, где мужчина по утрам совершал пробежки. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвел не менее 8 выстрелов в Ржицкого, убив его, после чего уехал из Краснодара. Вскоре Денисенко задержали на территории Туапсинского района. Во время обысков по месту проживания фигуранта были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении улететь в Швейцарию через Турцию, добавили в СК.

https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html

https://ria.ru/20240927/sud-1975138610.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, краснодар, туапсинский район, краснодарский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)