Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент
Президент Грузии Зурабишвили обсудила парламентские выборы с Санду и Дудой
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону прошедшие в стране парламентские выборы с молдавским коллегой Майей Санду и главой Польши Анджеем Дудой, сообщает в понедельник администрация грузинского лидера.
"Президент Грузии побеседовала с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов", - сообщает администрация и отмечает, что после этого Зурабишвили провела телефонный разговор с президентом Польши.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.