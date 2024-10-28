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Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент - РИА Новости, 28.10.2024
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13:29 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/prezidenty-1980492573.html
Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент
Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент - РИА Новости, 28.10.2024
Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону прошедшие в стране парламентские выборы с молдавским коллегой Майей Санду и главой Польши Анджеем... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:29
2024-10-28T13:29
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону прошедшие в стране парламентские выборы с молдавским коллегой Майей Санду и главой Польши Анджеем Дудой, сообщает в понедельник администрация грузинского лидера. "Президент Грузии побеседовала с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов", - сообщает администрация и отмечает, что после этого Зурабишвили провела телефонный разговор с президентом Польши. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, польша, молдавия, саломе зурабишвили, майя санду, анджей дуда, обсе
В мире, Грузия, Польша, Молдавия, Саломе Зурабишвили, Майя Санду, Анджей Дуда, ОБСЕ
Президент Грузии обсудила с Санду и Дудой выборы в парламент

Президент Грузии Зурабишвили обсудила парламентские выборы с Санду и Дудой

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в массовой предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила по телефону прошедшие в стране парламентские выборы с молдавским коллегой Майей Санду и главой Польши Анджеем Дудой, сообщает в понедельник администрация грузинского лидера.
"Президент Грузии побеседовала с президентом Молдавии Майей Санду. В ходе телефонного разговора президенты обсудили вопрос прошедших в Грузии парламентских выборов", - сообщает администрация и отмечает, что после этого Зурабишвили провела телефонный разговор с президентом Польши.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияПольшаМолдавияСаломе ЗурабишвилиМайя СандуАнджей ДудаОБСЕ
 
 
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