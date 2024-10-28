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Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах - РИА Новости, 28.10.2024
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Республика Дагестан
 
21:37 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/premii-1980594842.html
Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах
Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах - РИА Новости, 28.10.2024
Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах
Правительство Дагестана присудило премии 574 учащимися 9-11 классах, которые стали победителями и призерами школьных олимпиад, сообщили в пресс-службе кабмина... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:37
2024-10-28T21:37
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Дагестана присудило премии 574 учащимися 9-11 классах, которые стали победителями и призерами школьных олимпиад, сообщили в пресс-службе кабмина республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня подписал распоряжение о присуждении премий обучавшимся в 2023/24 учебном году в 9-11 классах, завоевавшим звания победителей и призеров на школьных олимпиадах… Средства для премирования выделены из республиканского бюджета", - говорится в сообщении. Премии в 10 тысяч рублей получат 568 победителей и призеров олимпиады школьников I уровня из перечней, ежегодно утверждаемых Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ. По 5 тысяч рублей получат шесть победителей и призеров форума научной молодежи "Шаг в будущее". "Мы каждый год радуемся успехам наших талантливых школьников. И мы понимаем, что каждый шаг, который они сделали на пути к своим победам, — это результат упорного труда, настойчивости и любви к знаниям. Надеемся, что эта, пусть и небольшая, премия от республиканского правительства станет не только наградой за их достижения, но и стимулом для дальнейшего труда и самосовершенствования", - отметил Абдулмуслимов.
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общество, россия, республика дагестан
Республика Дагестан, Общество, Россия, Республика Дагестан

Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Дагестана присудило премии 574 учащимися 9-11 классах, которые стали победителями и призерами школьных олимпиад, сообщили в пресс-службе кабмина республики.
«
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня подписал распоряжение о присуждении премий обучавшимся в 2023/24 учебном году в 9-11 классах, завоевавшим звания победителей и призеров на школьных олимпиадах… Средства для премирования выделены из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
Премии в 10 тысяч рублей получат 568 победителей и призеров олимпиады школьников I уровня из перечней, ежегодно утверждаемых Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ. По 5 тысяч рублей получат шесть победителей и призеров форума научной молодежи "Шаг в будущее".
"Мы каждый год радуемся успехам наших талантливых школьников. И мы понимаем, что каждый шаг, который они сделали на пути к своим победам, — это результат упорного труда, настойчивости и любви к знаниям. Надеемся, что эта, пусть и небольшая, премия от республиканского правительства станет не только наградой за их достижения, но и стимулом для дальнейшего труда и самосовершенствования", - отметил Абдулмуслимов.
 
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