https://ria.ru/20241028/premii-1980594842.html

Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах

Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах - РИА Новости, 28.10.2024

Власти Дагестана присудили премии 574 школьникам за успехи на олимпиадах

Правительство Дагестана присудило премии 574 учащимися 9-11 классах, которые стали победителями и призерами школьных олимпиад, сообщили в пресс-службе кабмина... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T21:37

2024-10-28T21:37

2024-10-28T21:37

республика дагестан

общество

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Правительство Дагестана присудило премии 574 учащимися 9-11 классах, которые стали победителями и призерами школьных олимпиад, сообщили в пресс-службе кабмина республики. "Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня подписал распоряжение о присуждении премий обучавшимся в 2023/24 учебном году в 9-11 классах, завоевавшим звания победителей и призеров на школьных олимпиадах… Средства для премирования выделены из республиканского бюджета", - говорится в сообщении. Премии в 10 тысяч рублей получат 568 победителей и призеров олимпиады школьников I уровня из перечней, ежегодно утверждаемых Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ. По 5 тысяч рублей получат шесть победителей и призеров форума научной молодежи "Шаг в будущее". "Мы каждый год радуемся успехам наших талантливых школьников. И мы понимаем, что каждый шаг, который они сделали на пути к своим победам, — это результат упорного труда, настойчивости и любви к знаниям. Надеемся, что эта, пусть и небольшая, премия от республиканского правительства станет не только наградой за их достижения, но и стимулом для дальнейшего труда и самосовершенствования", - отметил Абдулмуслимов.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, республика дагестан