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"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена - РИА Новости, 28.10.2024
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01:00 28.10.2024 (обновлено: 01:23 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/postupok-1980416663.html
"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена
"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена - РИА Новости, 28.10.2024
"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена
Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему главе государства Джо Байдену провести агитационные... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:00
2024-10-28T01:23
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему главе государства Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее, несмотря на его желание сделать это, сообщает Axios.В штабе Харрис, по данным издания, рассматривают Байдена как "политическую обузу" в решающий момент выборов, но не хотят напрямую отказываться от его поддержки."Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"", — говорится в материале со ссылкой на источники.Вместе с тем, напомнили авторы статьи, согласно последним отчетам, рейтинг одобрения Байдена составляет 39 процентов, чем объясняется нежелание команды Харрис связывать ее с непопулярным президентом накануне выборов."Он — напоминание о последних четырех годах, а не новый путь вперед", — заявил осведомленный источник.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html
https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html
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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

Axios: штаб Харрис не допускает Байдена к участию в предвыборных мероприятиях

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему главе государства Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее, несмотря на его желание сделать это, сообщает Axios.
В штабе Харрис, по данным издания, рассматривают Байдена как "политическую обузу" в решающий момент выборов, но не хотят напрямую отказываться от его поддержки.
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"Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"", — говорится в материале со ссылкой на источники.
Вместе с тем, напомнили авторы статьи, согласно последним отчетам, рейтинг одобрения Байдена составляет 39 процентов, чем объясняется нежелание команды Харрис связывать ее с непопулярным президентом накануне выборов.
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"Он — напоминание о последних четырех годах, а не новый путь вперед", — заявил осведомленный источник.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.
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