https://ria.ru/20241028/postupok-1980416663.html

"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена - РИА Новости, 28.10.2024

"Мы свяжемся с вами": раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему главе государства Джо Байдену провести агитационные... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T01:00

2024-10-28T01:00

2024-10-28T01:23

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камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешает действующему главе государства Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее, несмотря на его желание сделать это, сообщает Axios.В штабе Харрис, по данным издания, рассматривают Байдена как "политическую обузу" в решающий момент выборов, но не хотят напрямую отказываться от его поддержки."Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"", — говорится в материале со ссылкой на источники.Вместе с тем, напомнили авторы статьи, согласно последним отчетам, рейтинг одобрения Байдена составляет 39 процентов, чем объясняется нежелание команды Харрис связывать ее с непопулярным президентом накануне выборов."Он — напоминание о последних четырех годах, а не новый путь вперед", — заявил осведомленный источник.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html

https://ria.ru/20241020/uvolnenie-1978941450.html

https://ria.ru/20240920/sindrom-1973749370.html

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в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024