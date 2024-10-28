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Посол России в Индии назвал Зеленского оторванным от реальности - РИА Новости, 28.10.2024
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14:55 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/posol-1980511380.html
Посол России в Индии назвал Зеленского оторванным от реальности
Посол России в Индии назвал Зеленского оторванным от реальности - РИА Новости, 28.10.2024
Посол России в Индии назвал Зеленского оторванным от реальности
Посол России в Индии Денис Алипов назвал Владимира Зеленского оторванным от реальности после его слов относительно прошедшего в Казани саммита БРИКС. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:55
2024-10-28T14:55
в мире
россия
индия
казань
владимир зеленский
денис алипов
антониу гутерреш
брикс
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов назвал Владимира Зеленского оторванным от реальности после его слов относительно прошедшего в Казани саммита БРИКС. В интервью изданию Times of India Зеленский заявил о провале саммита БРИКС, сославшись на отсутствие на нем лидеров некоторых стран, включая Саудовскую Аравию и Бразилию. "Я только что прочитал интервью Зеленского, в котором он назвал проведенный в России саммит БРИКС полным провалом. Я не знаю, что он имел в виду и какие у него были причины для этого заявления, поскольку он не стал вдаваться в подробности, но мы увидим и обсудим, насколько саммит БРИКС оказался полным успехом. Честно говоря, эта конкретная тема - не единственная, в отношении которой украинский президент полностью оторван от реальности", - сказал Алипов в начале специальной пресс-конференции в посольстве, посвященной прошедшему саммиту БРИКС. Зеленский болезненно воспринял саммит БРИКС и позволил себе хамство в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша, который прибыл на встречу в Казани. В мире связали эти выпады с обидой Зеленского на то, что Россию не удалось изолировать, и саммит это доказал. Говоря об успехах саммита, посол напомнил, что он впервые прошел в расширенном режиме после присоединения к БРИКС новых членов, также на саммите было предложено создать категорию стран-партнеров организации. "Одним из главных результатов саммита стало создание новой категории стран-партнеров, которые будут индивидуально приглашены присоединиться к форуму в этом качестве. Эти страны будут объявлены после того, как примут приглашения. Было очень важно удовлетворить растущий интерес к БРИКС. Этот шаг, безусловно, умножит ценность нашего диверсифицированного партнерства и усилит глобальное влияние форума, который сейчас вносит решающий вклад в глобальную продовольственную и энергетическую безопасность", - подчеркнул Алипов. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241028/zelenskij-1980494410.html
https://ria.ru/20241028/blagodarnost-1980418672.html
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в мире, россия, индия, казань, владимир зеленский, денис алипов, антониу гутерреш, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Индия, Казань, Владимир Зеленский, Денис Алипов, Антониу Гутерреш, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Посол России в Индии назвал Зеленского оторванным от реальности

Посол назвал Зеленского оторванным от реальности после его слов о саммите БРИКС

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов назвал Владимира Зеленского оторванным от реальности после его слов относительно прошедшего в Казани саммита БРИКС.
В интервью изданию Times of India Зеленский заявил о провале саммита БРИКС, сославшись на отсутствие на нем лидеров некоторых стран, включая Саудовскую Аравию и Бразилию.
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"Я только что прочитал интервью Зеленского, в котором он назвал проведенный в России саммит БРИКС полным провалом. Я не знаю, что он имел в виду и какие у него были причины для этого заявления, поскольку он не стал вдаваться в подробности, но мы увидим и обсудим, насколько саммит БРИКС оказался полным успехом. Честно говоря, эта конкретная тема - не единственная, в отношении которой украинский президент полностью оторван от реальности", - сказал Алипов в начале специальной пресс-конференции в посольстве, посвященной прошедшему саммиту БРИКС.
Зеленский болезненно воспринял саммит БРИКС и позволил себе хамство в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша, который прибыл на встречу в Казани. В мире связали эти выпады с обидой Зеленского на то, что Россию не удалось изолировать, и саммит это доказал.
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Говоря об успехах саммита, посол напомнил, что он впервые прошел в расширенном режиме после присоединения к БРИКС новых членов, также на саммите было предложено создать категорию стран-партнеров организации.
"Одним из главных результатов саммита стало создание новой категории стран-партнеров, которые будут индивидуально приглашены присоединиться к форуму в этом качестве. Эти страны будут объявлены после того, как примут приглашения. Было очень важно удовлетворить растущий интерес к БРИКС. Этот шаг, безусловно, умножит ценность нашего диверсифицированного партнерства и усилит глобальное влияние форума, который сейчас вносит решающий вклад в глобальную продовольственную и энергетическую безопасность", - подчеркнул Алипов.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреРоссияИндияКазаньВладимир ЗеленскийДенис АлиповАнтониу ГутеррешБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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