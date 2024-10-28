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Посол раскрыл судьбу россиянки, задержанной в Дании за "связи" с разведкой - РИА Новости, 28.10.2024
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05:13 28.10.2024 (обновлено: 07:35 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/posol-1980424112.html
Посол раскрыл судьбу россиянки, задержанной в Дании за "связи" с разведкой
Посол раскрыл судьбу россиянки, задержанной в Дании за "связи" с разведкой - РИА Новости, 28.10.2024
Посол раскрыл судьбу россиянки, задержанной в Дании за "связи" с разведкой
Россиянка, задержанная летом в Дании по подозрению в связях с российской разведкой, находится на свободе, расследование в отношении нее продолжается, сообщил в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T05:13
2024-10-28T07:35
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россиянка, задержанная летом в Дании по подозрению в связях с российской разведкой, находится на свободе, расследование в отношении нее продолжается, сообщил в интервью РИА Новости посол в Копенгагене Владимир Барбин. "Наша соотечественница находится на свободе. Однако полицейское расследование продолжается. Никаких доказательств ее противоправной деятельности не предъявлено. Это не что иное, как демонстративная акция по запугиванию наших соотечественников, продолжающих поддерживать связь с Родиной", — отметил дипломат.Гражданку России задержали в июне в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой России. Местные СМИ утверждали, что она в течение нескольких лет якобы получала деньги от российского государственного фонда.Как отмечал ранее Барыбин, задержание гражданки России было связано с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Москва потребовала от Копенгагена немедленного освобождения задержанной.
https://ria.ru/20241028/posol-1980423385.html
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в мире, россия, дания, копенгаген, владимир барбин
В мире, Россия, Дания, Копенгаген, Владимир Барбин
Посол раскрыл судьбу россиянки, задержанной в Дании за "связи" с разведкой

Посол: россиянка, задержанная в Дании за связи с разведкой, находится на свободе

© Фото : Посольство России в ДанииПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Посольство России в Дании
Посольство России в Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Россиянка, задержанная летом в Дании по подозрению в связях с российской разведкой, находится на свободе, расследование в отношении нее продолжается, сообщил в интервью РИА Новости посол в Копенгагене Владимир Барбин.
"Наша соотечественница находится на свободе. Однако полицейское расследование продолжается. Никаких доказательств ее противоправной деятельности не предъявлено. Это не что иное, как демонстративная акция по запугиванию наших соотечественников, продолжающих поддерживать связь с Родиной", — отметил дипломат.
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Гражданку России задержали в июне в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой России. Местные СМИ утверждали, что она в течение нескольких лет якобы получала деньги от российского государственного фонда.
Как отмечал ранее Барыбин, задержание гражданки России было связано с публикацией в датских СМИ лживых материалов о деятельности российского Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Москва потребовала от Копенгагена немедленного освобождения задержанной.
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В миреРоссияДанияКопенгагенВладимир Барбин
 
 
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