Посол Барбин: Дания сделала ставку на поражение России
Посол: Дания сделала ставку на поражение России и не опасается конфликта с НАТО
© Фото : Office of the President of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
© Фото : Office of the President of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания делает ставку на нанесение поражения России и не желает прислушаться к предупреждениям о росте риска прямого конфликта НАТО и РФ, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Копенгагене Владимир Барбин.
"Это осознанная политика Дании, делающей ставку на нанесение нам военного и стратегического поражения. В политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине заинтересованности у Копенгагена нет", - сказал он.
Барбин напомнил, что глава датского правительства открыто призывает США и страны НАТО к полной отмене "красных линий" и запретов на использование Украиной западных вооружений для ударов по России.
"С нашей стороны неоднократно заявлялось о том, что безрассудная позиция Дании ведет к эскалации конфликта и усиливает риски прямого конфликта НАТО с Россией. Однако желания прислушиваться к нашим предостережениям датская сторона не проявляет", - добавил глава дипмиссии.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у ее западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.