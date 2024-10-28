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Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву - РИА Новости, 28.10.2024
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03:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/posol-1980421844.html
Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву
Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву - РИА Новости, 28.10.2024
Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву
Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:38
2024-10-28T03:38
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США", - сказал он. Барбин отметил, что к настоящему времени датские военные арсеналы опустошены. Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241028/posol-1980420746.html
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цены на нефть, россия, украина, дания, сергей лавров, владимир барбин, нато
Цены на нефть, Россия, Украина, Дания, Сергей Лавров, Владимир Барбин, НАТО
Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву

Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы, чтобы поставить вооружения Киеву

© Фото : Office of the President of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США", - сказал он.
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Барбин отметил, что к настоящему времени датские военные арсеналы опустошены. Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Цены на нефтьРоссияУкраинаДанияСергей ЛавровВладимир БарбинНАТО
 
 
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