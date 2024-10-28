Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву
Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы, чтобы поставить вооружения Киеву
© Фото : Office of the President of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене
© Фото : Office of the President of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Кристианборгского замка в Копенгагене. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США", - сказал он.
Барбин отметил, что к настоящему времени датские военные арсеналы опустошены. Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.