https://ria.ru/20241028/posol-1980421844.html

Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву

Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву - РИА Новости, 28.10.2024

Посол: Дания опустошила свои военные арсеналы из-за помощи Киеву

Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:38

2024-10-28T03:38

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дания опустошила свои военные арсеналы, поставив Киеву вооружений на 7,5 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Датская военная помощь Киеву составила 7,5 миллиарда долларов США", - сказал он. Барбин отметил, что к настоящему времени датские военные арсеналы опустошены. Посол напомнил, что Копенгаген с 2023 года приступил к финансированию закупок и производства вооружений и боеприпасов в других странах с последующей их поставкой Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241028/posol-1980420746.html

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цены на нефть, россия, украина, дания, сергей лавров, владимир барбин, нато