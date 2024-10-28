https://ria.ru/20241028/pomosch-1980547668.html

Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО

Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024

Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО

Эксперт Народного фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе с жителями Адыгеи и Кубани гуманитарную помощь для бойцов спецоперации и доставил... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:42

2024-10-28T17:42

2024-10-28T17:42

надежные люди

курская область

краснодар

донбасс

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980537917_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6eee3d65687402ad689cecb0f707c2ba.jpg

КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Эксперт Народного фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе с жителями Адыгеи и Кубани гуманитарную помощь для бойцов спецоперации и доставил им домашнюю выпечку, теплые вещи и технику. "Бойцы очень просили маскировочные сети - их изготовили мастерицы из Адыгеи, в том числе волонтерская группа "Za наших", которые также позаботились о домашней выпечке для военных. Народный фронт Кубани передал бойцам три генератора, столько же монокуляров, два fpv-дрона и один дрон детектор, а также резиновые сапоги, шапки, термобельё и продукты питания", - рассказал Ренат. Мужчина загрузил "гуманитаркой" УАЗ "Патриот" и полный прицеп. Груз был передан артиллеристам, штурмовикам и разведчикам в Белгородской и Курской областях. Военные поблагодарили неравнодушных жителей Кубани и Адыгеи. Но отдельное спасибо за "сухие и теплые носки" бойцы всех трех частей послали 90-летней Татьяне Михайловне из Краснодара, которая также связала для них трёхпалые перчатки и передала каждому по иконке с молитвой. Сам Ренат начал заниматься сбором и доставкой помощи мирным жителям и бойцам еще в 2014 году во время конфликта на Донбассе, где также служил как доброволец - для него это уже четвёртый выезд в Курскую область.

https://ria.ru/20241028/sakhalin-1980427484.html

курская область

краснодар

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

курская область, краснодар, донбасс, гуманитарная помощь