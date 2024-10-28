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Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024
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Надежные люди
 
17:42 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/pomosch-1980547668.html
Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО
Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024
Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО
Эксперт Народного фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе с жителями Адыгеи и Кубани гуманитарную помощь для бойцов спецоперации и доставил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:42
2024-10-28T17:42
надежные люди
курская область
краснодар
донбасс
гуманитарная помощь
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Эксперт Народного фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе с жителями Адыгеи и Кубани гуманитарную помощь для бойцов спецоперации и доставил им домашнюю выпечку, теплые вещи и технику. "Бойцы очень просили маскировочные сети - их изготовили мастерицы из Адыгеи, в том числе волонтерская группа "Za наших", которые также позаботились о домашней выпечке для военных. Народный фронт Кубани передал бойцам три генератора, столько же монокуляров, два fpv-дрона и один дрон детектор, а также резиновые сапоги, шапки, термобельё и продукты питания", - рассказал Ренат. Мужчина загрузил "гуманитаркой" УАЗ "Патриот" и полный прицеп. Груз был передан артиллеристам, штурмовикам и разведчикам в Белгородской и Курской областях. Военные поблагодарили неравнодушных жителей Кубани и Адыгеи. Но отдельное спасибо за "сухие и теплые носки" бойцы всех трех частей послали 90-летней Татьяне Михайловне из Краснодара, которая также связала для них трёхпалые перчатки и передала каждому по иконке с молитвой. Сам Ренат начал заниматься сбором и доставкой помощи мирным жителям и бойцам еще в 2014 году во время конфликта на Донбассе, где также служил как доброволец - для него это уже четвёртый выезд в Курскую область.
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курская область, краснодар, донбасс, гуманитарная помощь
Надежные люди, Курская область, Краснодар, Донбасс, Гуманитарная помощь

Волонтер из Адыгеи собрал и отвез теплые вещи и технику бойцам СВО

© РИА НовостиВолонтер вместе с гуманитарной помощью и бойцами, получившими груз
Волонтер вместе с гуманитарной помощью и бойцами, получившими груз - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Эксперт Народного фронта Ренат Каде рассказал РИА Новости, как собрал вместе с жителями Адыгеи и Кубани гуманитарную помощь для бойцов спецоперации и доставил им домашнюю выпечку, теплые вещи и технику.
"Бойцы очень просили маскировочные сети - их изготовили мастерицы из Адыгеи, в том числе волонтерская группа "Za наших", которые также позаботились о домашней выпечке для военных. Народный фронт Кубани передал бойцам три генератора, столько же монокуляров, два fpv-дрона и один дрон детектор, а также резиновые сапоги, шапки, термобельё и продукты питания", - рассказал Ренат.
© РИА НовостиВолонтер вместе с гуманитарной помощью и бойцами, получившими груз
Волонтер вместе с гуманитарной помощью и бойцами, получившими груз - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости
Волонтер вместе с гуманитарной помощью и бойцами, получившими груз
Мужчина загрузил "гуманитаркой" УАЗ "Патриот" и полный прицеп. Груз был передан артиллеристам, штурмовикам и разведчикам в Белгородской и Курской областях.
Военные поблагодарили неравнодушных жителей Кубани и Адыгеи. Но отдельное спасибо за "сухие и теплые носки" бойцы всех трех частей послали 90-летней Татьяне Михайловне из Краснодара, которая также связала для них трёхпалые перчатки и передала каждому по иконке с молитвой.
Сам Ренат начал заниматься сбором и доставкой помощи мирным жителям и бойцам еще в 2014 году во время конфликта на Донбассе, где также служил как доброволец - для него это уже четвёртый выезд в Курскую область.
Жители Сахалина передали партию необходимого груза для островных бойцов в зону СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Вчера, 07:10
 
Надежные людиКурская областьКраснодарДонбассГуманитарная помощь
 
 
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