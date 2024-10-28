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Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024
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Кировская область
 
17:17 28.10.2024
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Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО
Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024
Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО
Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:17
2024-10-28T17:17
кировская область
киров
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Вместе с кировчанами отправили гуманитарную помощь нашим защитникам. Новая партия помощи вышла сегодня из Кирова в зону проведения специальной военной операции. Шесть автомобилей увезли кировским бойцам все необходимое — комплекты новой резины, бензогенераторы, рации, тепловизоры, маскировочные сети, предметы первой необходимости. Машины тоже останутся там для выполнения боевых задач", - написал Соколов в свое Telegram-канале. Он отметил, что груз формировали фонд "За Вятку", Союз десантников, Комитет семей воинов Отечества по запросу самих бойцов. "Груз отправится более чем в 10 подразделений. На передовой его очень ждут, и помощь обязательно дойдет вместе со словами поддержки от всех кировчан. Сегодня наши защитники выполняют самую важную и сложную работу — защищают свою страну, малую Родину, семьи, всех нас. Единство фронта и тыла — основа Победы", - подчеркнул глава региона.
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киров, александр соколов
Кировская область, Киров, Александр Соколов

Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО

© Александр Соколов/TelegramКадр из видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Кировской области
Кадр из видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Кировской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Александр Соколов/Telegram
Кадр из видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Вместе с кировчанами отправили гуманитарную помощь нашим защитникам. Новая партия помощи вышла сегодня из Кирова в зону проведения специальной военной операции. Шесть автомобилей увезли кировским бойцам все необходимое — комплекты новой резины, бензогенераторы, рации, тепловизоры, маскировочные сети, предметы первой необходимости. Машины тоже останутся там для выполнения боевых задач", - написал Соколов в свое Telegram-канале.
© Александр Соколов/TelegramКадр из видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Кировской области
Кадр из видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Кировской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Александр Соколов/Telegram
Кадр из видео отправки гуманитарного груза в зону СВО в Кировской области
Он отметил, что груз формировали фонд "За Вятку", Союз десантников, Комитет семей воинов Отечества по запросу самих бойцов.
"Груз отправится более чем в 10 подразделений. На передовой его очень ждут, и помощь обязательно дойдет вместе со словами поддержки от всех кировчан. Сегодня наши защитники выполняют самую важную и сложную работу — защищают свою страну, малую Родину, семьи, всех нас. Единство фронта и тыла — основа Победы", - подчеркнул глава региона.
 
Кировская областьКировАлександр Соколов
 
 
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