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Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО
Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024
Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО
Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:17
2024-10-28T17:17
2024-10-28T17:17
кировская область
киров
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Вместе с кировчанами отправили гуманитарную помощь нашим защитникам. Новая партия помощи вышла сегодня из Кирова в зону проведения специальной военной операции. Шесть автомобилей увезли кировским бойцам все необходимое — комплекты новой резины, бензогенераторы, рации, тепловизоры, маскировочные сети, предметы первой необходимости. Машины тоже останутся там для выполнения боевых задач", - написал Соколов в свое Telegram-канале. Он отметил, что груз формировали фонд "За Вятку", Союз десантников, Комитет семей воинов Отечества по запросу самих бойцов. "Груз отправится более чем в 10 подразделений. На передовой его очень ждут, и помощь обязательно дойдет вместе со словами поддержки от всех кировчан. Сегодня наши защитники выполняют самую важную и сложную работу — защищают свою страну, малую Родину, семьи, всех нас. Единство фронта и тыла — основа Победы", - подчеркнул глава региона.
киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, александр соколов
Кировская область, Киров, Александр Соколов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
"Вместе с кировчанами отправили гуманитарную помощь нашим защитникам. Новая партия помощи вышла сегодня из Кирова в зону проведения специальной военной операции. Шесть автомобилей увезли кировским бойцам все необходимое — комплекты новой резины, бензогенераторы, рации, тепловизоры, маскировочные сети, предметы первой необходимости. Машины тоже останутся там для выполнения боевых задач", - написал Соколов в свое Telegram-канале.
Он отметил, что груз формировали фонд "За Вятку", Союз десантников, Комитет семей воинов Отечества по запросу самих бойцов.
"Груз отправится более чем в 10 подразделений. На передовой его очень ждут, и помощь обязательно дойдет вместе со словами поддержки от всех кировчан. Сегодня наши защитники выполняют самую важную и сложную работу — защищают свою страну, малую Родину, семьи, всех нас. Единство фронта и тыла — основа Победы", - подчеркнул глава региона
.