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Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО

Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО - РИА Новости, 28.10.2024

Кировчане отправили шесть машин с гуманитарным грузом бойцам СВО

Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:17

2024-10-28T17:17

2024-10-28T17:17

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Шесть автомобилей с тепловизорами, бензогенераторами и другими вещами, заказанными бойцами, отправили из Кирова в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. "Вместе с кировчанами отправили гуманитарную помощь нашим защитникам. Новая партия помощи вышла сегодня из Кирова в зону проведения специальной военной операции. Шесть автомобилей увезли кировским бойцам все необходимое — комплекты новой резины, бензогенераторы, рации, тепловизоры, маскировочные сети, предметы первой необходимости. Машины тоже останутся там для выполнения боевых задач", - написал Соколов в свое Telegram-канале. Он отметил, что груз формировали фонд "За Вятку", Союз десантников, Комитет семей воинов Отечества по запросу самих бойцов. "Груз отправится более чем в 10 подразделений. На передовой его очень ждут, и помощь обязательно дойдет вместе со словами поддержки от всех кировчан. Сегодня наши защитники выполняют самую важную и сложную работу — защищают свою страну, малую Родину, семьи, всех нас. Единство фронта и тыла — основа Победы", - подчеркнул глава региона.

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов