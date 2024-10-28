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В Приморье могут ввести ответственность за "помогаечный" бизнес - РИА Новости, 28.10.2024
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05:54 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/pomogay-1980425114.html
В Приморье могут ввести ответственность за "помогаечный" бизнес
В Приморье могут ввести ответственность за "помогаечный" бизнес - РИА Новости, 28.10.2024
В Приморье могут ввести ответственность за "помогаечный" бизнес
Дальневосточная транспортная прокуратура и Дальневосточное таможенное управление из-за скопления туристов в пункте пропуска с КНР в Приморье прорабатывают... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T05:54
2024-10-28T05:54
здоровье - общество
китай
россия
дальний восток
руслан давыдов
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура и Дальневосточное таможенное управление из-за скопления туристов в пункте пропуска с КНР в Приморье прорабатывают вопрос об установлении ответственности компаний, которые через туристов нелегально ввозят в РФ коммерческие партии товаров, сообщает ДВТП. Ведомство отмечает, что провело проверку на основании публикации в Telegram-канале о скоплении туристов в пункте пропуска "Пограничный". "Установлено, что должностными лицами таможни при проведении профилактических мероприятий, направленных на недопущение ввоза физическими лицами коммерческих партий товара из Китая, не обеспечен оперативных проход законопослушных граждан через государственную границу с учетом пропускной способности объекта и его загруженности, что повлекло скопление граждан и нарушение прав отдельных туристов в области таможенного регулирования", - говорится в сообщении. Руководству Дальневосточного таможенного управления внесено представление. "Дальневосточной транспортной прокуратурой совместно с Дальневосточным таможенным управлением прорабатывается вопрос о внесении изменений в законодательство в части установления ответственности компаний за организацию и осуществление перевозок лиц, нелегально перемещающих через границу коммерческие партии продукции", - сообщает прокуратура. Также на пунктах пропуска таможня будет применять механизм равномерного распределения нагрузки на сотрудников, прикомандировывая их из других подразделений. Ранее правительство Приморья сообщало, что заторы на погранпереходах в КНР образуются из-за деятельности "помогаек". Краевому министерству туризма было дано поручение провести разъяснительную работу с турфирмами, предоставляющими возможности для использования незаконной схемы ввоза товаров, а государственным органам, уполномоченным в сфере транспорта, - провести соответствующую работу с перевозчиками. "Помогайки" - это туристы, которые помогают провозить товар для закупщиков через границу. Россияне едут в КНР за символическую плату, в обмен вывозят в РФ до 50 килограммов товаров, в основном, одежду. Такая практика была распространена в приграничных с КНР регионах Дальнего Востока до пандемии. В феврале врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщал, что отмечаются "определённые тенденции к восстановлению "помогаечного" бизнеса".
https://ria.ru/20241027/volkov-1980322571.html
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здоровье - общество, китай, россия, дальний восток, руслан давыдов, дальневосточная транспортная прокуратура
Здоровье - Общество, Китай, Россия, Дальний Восток, Руслан Давыдов, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Приморье могут ввести ответственность за "помогаечный" бизнес

В Приморье обсуждают вопрос об ответственности за "помогаечный" бизнес

© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае
Пассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Уссурийской таможни
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Пассажиры садятся в автобус в пункте пропуска МАПП Краскино в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура и Дальневосточное таможенное управление из-за скопления туристов в пункте пропуска с КНР в Приморье прорабатывают вопрос об установлении ответственности компаний, которые через туристов нелегально ввозят в РФ коммерческие партии товаров, сообщает ДВТП.
Ведомство отмечает, что провело проверку на основании публикации в Telegram-канале о скоплении туристов в пункте пропуска "Пограничный".
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"Установлено, что должностными лицами таможни при проведении профилактических мероприятий, направленных на недопущение ввоза физическими лицами коммерческих партий товара из Китая, не обеспечен оперативных проход законопослушных граждан через государственную границу с учетом пропускной способности объекта и его загруженности, что повлекло скопление граждан и нарушение прав отдельных туристов в области таможенного регулирования", - говорится в сообщении.
Руководству Дальневосточного таможенного управления внесено представление.
"Дальневосточной транспортной прокуратурой совместно с Дальневосточным таможенным управлением прорабатывается вопрос о внесении изменений в законодательство в части установления ответственности компаний за организацию и осуществление перевозок лиц, нелегально перемещающих через границу коммерческие партии продукции", - сообщает прокуратура.
Также на пунктах пропуска таможня будет применять механизм равномерного распределения нагрузки на сотрудников, прикомандировывая их из других подразделений.
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Ранее правительство Приморья сообщало, что заторы на погранпереходах в КНР образуются из-за деятельности "помогаек". Краевому министерству туризма было дано поручение провести разъяснительную работу с турфирмами, предоставляющими возможности для использования незаконной схемы ввоза товаров, а государственным органам, уполномоченным в сфере транспорта, - провести соответствующую работу с перевозчиками.
"Помогайки" - это туристы, которые помогают провозить товар для закупщиков через границу. Россияне едут в КНР за символическую плату, в обмен вывозят в РФ до 50 килограммов товаров, в основном, одежду. Такая практика была распространена в приграничных с КНР регионах Дальнего Востока до пандемии. В феврале врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщал, что отмечаются "определённые тенденции к восстановлению "помогаечного" бизнеса".
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