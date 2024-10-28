https://ria.ru/20241028/polsha-1980604809.html

Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты

Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 29.10.2024

Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты

Депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" заявил о намерении побороться за пост президента Польши. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-28T23:52

2024-10-28T23:52

2024-10-29T00:23

в мире

польша

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" заявил о намерении побороться за пост президента Польши. "Я хочу заявить, что буду баллотироваться на пост президента Польши. Сегодня нужен жесткий президент, и я буду таким", - заявил Якубяк в эфире телеканала Republika. Якубяк уже пробовал свои силы во время предыдущих президентских выборов 2020 года. Тогда он набрал 0,17% голосов избирателей. Якубяк является военным пенсионером. После военной службы он занимался бизнесом в различных областях – от телекоммуникаций до пива. В сейм Польши в 2023 году он избрался по спискам партии "Право и справедливость", но после примкнул к фракции "Кукиз 15", которая после трансформировалась во фракцию "Свободные республиканцы". Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Пока кроме Якубяка официально о намерении участвовать в выборах заявил лишь один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. Ведущие польские партии "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" пообещали представить своих кандидатов в декабре.

https://ria.ru/20240929/duda-1975388489.html

https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954791621.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, анджей дуда, право и справедливость