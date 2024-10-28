Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты
Депутат сейма Польши Якубяк заявил о намерении побороться за пост президента
© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" заявил о намерении побороться за пост президента Польши.
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"Я хочу заявить, что буду баллотироваться на пост президента Польши. Сегодня нужен жесткий президент, и я буду таким", - заявил Якубяк в эфире телеканала Republika.
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Якубяк уже пробовал свои силы во время предыдущих президентских выборов 2020 года. Тогда он набрал 0,17% голосов избирателей.
Якубяк является военным пенсионером. После военной службы он занимался бизнесом в различных областях – от телекоммуникаций до пива. В сейм Польши в 2023 году он избрался по спискам партии "Право и справедливость", но после примкнул к фракции "Кукиз 15", которая после трансформировалась во фракцию "Свободные республиканцы".
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.
Пока кроме Якубяка официально о намерении участвовать в выборах заявил лишь один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
Ведущие польские партии "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" пообещали представить своих кандидатов в декабре.