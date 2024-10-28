Рейтинг@Mail.ru
Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 28.10.2024 (обновлено: 00:23 29.10.2024)
https://ria.ru/20241028/polsha-1980604809.html
Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты
Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты - РИА Новости, 29.10.2024
Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты
Депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" заявил о намерении побороться за пост президента Польши. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-28T23:52
2024-10-29T00:23
в мире
польша
анджей дуда
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" заявил о намерении побороться за пост президента Польши. "Я хочу заявить, что буду баллотироваться на пост президента Польши. Сегодня нужен жесткий президент, и я буду таким", - заявил Якубяк в эфире телеканала Republika. Якубяк уже пробовал свои силы во время предыдущих президентских выборов 2020 года. Тогда он набрал 0,17% голосов избирателей. Якубяк является военным пенсионером. После военной службы он занимался бизнесом в различных областях – от телекоммуникаций до пива. В сейм Польши в 2023 году он избрался по спискам партии "Право и справедливость", но после примкнул к фракции "Кукиз 15", которая после трансформировалась во фракцию "Свободные республиканцы". Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд. Пока кроме Якубяка официально о намерении участвовать в выборах заявил лишь один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. Ведущие польские партии "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" пообещали представить своих кандидатов в декабре.
https://ria.ru/20240929/duda-1975388489.html
https://ria.ru/20240622/sikorskiy-1954791621.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Право и справедливость
Польский депутат заявил о намерении баллотироваться в президенты

Депутат сейма Польши Якубяк заявил о намерении побороться за пост президента

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы" заявил о намерении побороться за пост президента Польши.
«
"Я хочу заявить, что буду баллотироваться на пост президента Польши. Сегодня нужен жесткий президент, и я буду таким", - заявил Якубяк в эфире телеканала Republika.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Дуда предстанет перед судом после окончания президентских полномочий
29 сентября, 23:08
Якубяк уже пробовал свои силы во время предыдущих президентских выборов 2020 года. Тогда он набрал 0,17% голосов избирателей.
Якубяк является военным пенсионером. После военной службы он занимался бизнесом в различных областях – от телекоммуникаций до пива. В сейм Польши в 2023 году он избрался по спискам партии "Право и справедливость", но после примкнул к фракции "Кукиз 15", которая после трансформировалась во фракцию "Свободные республиканцы".
Выборы президента Польши должны пройти в 2025 году. Действующий президент, представитель "Права и справедливости" Анджей Дуда, в соответствии с конституцией страны не сможет принять в них участие, так как занимает пост главы государства второй раз подряд.
Пока кроме Якубяка официально о намерении участвовать в выборах заявил лишь один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
Ведущие польские партии "Гражданская коалиция" и "Право и справедливость" пообещали представить своих кандидатов в декабре.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Глава МИД Польши не исключил участия в президентских выборах
22 июня, 21:51
 
В миреПольшаАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала