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В Польше назвали планы Киева поставить памятник Шухевичу пощечиной - РИА Новости, 28.10.2024
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15:53 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/polsha-1980522187.html
В Польше назвали планы Киева поставить памятник Шухевичу пощечиной
В Польше назвали планы Киева поставить памятник Шухевичу пощечиной - РИА Новости, 28.10.2024
В Польше назвали планы Киева поставить памятник Шухевичу пощечиной
Планы украинских властей установить во Львове новый памятник Роману Шухевичу являются "очередной пощечиной" для памяти жертв Волынской резни, заявил лидер... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:53
2024-10-28T15:53
в мире
справки
львов
украина
россия
роман шухевич
украинская повстанческая армия
красная армия
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Планы украинских властей установить во Львове новый памятник Роману Шухевичу являются "очередной пощечиной" для памяти жертв Волынской резни, заявил лидер польской партии "Конфедерация" в Радоме Мариуш Кшеминьский. "Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, главному командиру УПА* (запрещена в РФ). Мемориалов этому преступнику на Украине уже создано немало. Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни", - написал он в соцсети Х. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН**-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан. Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича. Оперативники министерства государственной безопасности (МГБ) весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был убит под Львовом в ходе спецоперации МГБ.* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.** Организация украинских националистов (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241007/ukraina-1976767408.html
https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html
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в мире, справки, львов, украина, россия, роман шухевич, украинская повстанческая армия, красная армия
В мире, Справки, Львов, Украина, Россия, Роман Шухевич, Украинская повстанческая армия, Красная армия
В Польше назвали планы Киева поставить памятник Шухевичу пощечиной

Кшеминьский назвал планы Киева поставить во Львове памятник Шухевичу пощечиной

© Фото : Public domainРоман Шухевич. Село Будераж, 1943 год
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Public domain
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Планы украинских властей установить во Львове новый памятник Роману Шухевичу являются "очередной пощечиной" для памяти жертв Волынской резни, заявил лидер польской партии "Конфедерация" в Радоме Мариуш Кшеминьский.
"Во Львове хотят поставить памятник преступнику Роману Шухевичу, главному командиру УПА* (запрещена в РФ). Мемориалов этому преступнику на Украине уже создано немало. Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни", - написал он в соцсети Х.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Убийцы стали героями". Экс-премьер Польши жестко высказался об Украине
7 октября, 13:47
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН**-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан.
Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича. Оперативники министерства государственной безопасности (МГБ) весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был убит под Львовом в ходе спецоперации МГБ.
* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
** Организация украинских националистов (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
Улица Киева - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Экс-посол Польши: Киев боится падения мифа об ОУН-УПА*
4 октября, 11:49
 
В миреСправкиЛьвовУкраинаРоссияРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияКрасная армия
 
 
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