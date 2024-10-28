В Польше назвали планы Киева поставить памятник Шухевичу пощечиной
Кшеминьский назвал планы Киева поставить во Львове памятник Шухевичу пощечиной
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Планы украинских властей установить во Львове новый памятник Роману Шухевичу являются "очередной пощечиной" для памяти жертв Волынской резни, заявил лидер польской партии "Конфедерация" в Радоме Мариуш Кшеминьский.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН**-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН**-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
В 1944 году Шухевич стал командиром украинских националистических подразделений. Он лично виновен в терроре, который националисты развязали в тылу у освобождавшей Украину Красной Армии и на освобожденных территориях. По приказам Шухевича уничтожались учителя, врачи, председатели колхозов, милиционеры, главы сельсоветов и просто проявившие непокорность селяне. Считается, что Шухевич был повинен в уничтожении порядка 55 тысяч советских граждан.
Органы госбезопасности СССР активно разыскивали Шухевича. Оперативники министерства государственной безопасности (МГБ) весной 1950 года вышли на его след. Пятого марта 1950-го Шухевич был убит под Львовом в ходе спецоперации МГБ.
* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
** Организация украинских националистов (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России.
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