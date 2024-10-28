https://ria.ru/20241028/polsha-1980470698.html

Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну

Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну - РИА Новости, 28.10.2024

Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну

Власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:57

2024-10-28T11:57

2024-10-28T12:56

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ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.Посольство получило ноту, в которой российской стороне предлагается закрыть генконсульство до полуночи 30 ноября."Тот же самый срок дан для выезда трех дипломатических сотрудников нашего генерального консульства. Что касается технического состава, то они не объявляются нежелательными лицами и могли бы, в принципе, продолжать работать в Польше. Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться", — сказал Андреев.МИД Польши 22 октября отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Как сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, персонал будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно.Польские власти утверждают, что решение связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этих обвинений не приводилось.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва даст Варшаве "болезненный ответ".

https://ria.ru/20241022/polsha-1979428798.html

https://ria.ru/20241024/medvedev-1979799826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, россия, познань, в мире