Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну
Трех российских дипломатов обязали покинуть Польшу из-за закрытия генконсульства
© Фото : Генеральное консульство России в Познани Генеральное консульство России в Познани
© Фото : Генеральное консульство России в Познани
Генеральное консульство России в Познани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Посольство получило ноту, в которой российской стороне предлагается закрыть генконсульство до полуночи 30 ноября.
Сикорский пригрозил высылкой российского посла
22 октября, 21:35
«
"Тот же самый срок дан для выезда трех дипломатических сотрудников нашего генерального консульства. Что касается технического состава, то они не объявляются нежелательными лицами и могли бы, в принципе, продолжать работать в Польше. Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться", — сказал Андреев.
МИД Польши 22 октября отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Как сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, персонал будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно.
Польские власти утверждают, что решение связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этих обвинений не приводилось.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва даст Варшаве "болезненный ответ".