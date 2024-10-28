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Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну - РИА Новости, 28.10.2024
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11:57 28.10.2024 (обновлено: 12:56 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/polsha-1980470698.html
Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну
Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну - РИА Новости, 28.10.2024
Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну
Власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:57
2024-10-28T12:56
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ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.Посольство получило ноту, в которой российской стороне предлагается закрыть генконсульство до полуночи 30 ноября.&quot;Тот же самый срок дан для выезда трех дипломатических сотрудников нашего генерального консульства. Что касается технического состава, то они не объявляются нежелательными лицами и могли бы, в принципе, продолжать работать в Польше. Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться&quot;, — сказал Андреев.МИД Польши 22 октября отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Как сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, персонал будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно.Польские власти утверждают, что решение связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этих обвинений не приводилось.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва даст Варшаве "болезненный ответ".
https://ria.ru/20241022/polsha-1979428798.html
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польша, россия, познань, в мире
Польша, Россия, Познань, В мире
Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну

Трех российских дипломатов обязали покинуть Польшу из-за закрытия генконсульства

© Фото : Генеральное консульство России в Познани Генеральное консульство России в Познани
Генеральное консульство России в Познани - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Генеральное консульство России в Познани
Генеральное консульство России в Познани. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Власти Польши обязали трех российских дипломатов, работавших в генконсульстве в Познани, покинуть страну, сообщил РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев.
Посольство получило ноту, в которой российской стороне предлагается закрыть генконсульство до полуночи 30 ноября.
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22 октября, 21:35
«

"Тот же самый срок дан для выезда трех дипломатических сотрудников нашего генерального консульства. Что касается технического состава, то они не объявляются нежелательными лицами и могли бы, в принципе, продолжать работать в Польше. Относительно их дальнейшего пребывания еще предстоит определяться", — сказал Андреев.

МИД Польши 22 октября отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Как сообщил глава ведомства Радослав Сикорский, персонал будет признан лицами, чье пребывание на польской территории нежелательно.
Польские власти утверждают, что решение связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этих обвинений не приводилось.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва даст Варшаве "болезненный ответ".
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