https://ria.ru/20241028/polsha-1980469485.html

В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани

В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани - РИА Новости, 28.10.2024

В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани

Польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:53

2024-10-28T11:53

2024-10-28T15:13

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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреевю.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел."Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства- 30 ноября до полуночи", - сказал посол.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский подтвердил, что власти республики потребовали закрыть генконсульство до 30 ноября."Окончательно было достигнуто соглашение, хотя трудно это назвать соглашением - консульство получило срок до 30 ноября на то, чтобы освободить здание. Это достаточно сложная операция. Нужно вывезти разного рода вещи, надо вывезти различное оборудование", - сказал он журналистам.Он добавил, что российские дипломаты также получили распоряжение покинуть страну, поскольку признаны "персонами, нежелательными на территории Польской республики"."До 30 ноября их уже не будет в Польше", - заверил Вроньский.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241023/polsha-1979478939.html

https://ria.ru/20241025/mid-1980018365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, познань, польша, в мире