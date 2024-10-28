https://ria.ru/20241028/polsha-1980469485.html
В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани
В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани - РИА Новости, 28.10.2024
В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани
Польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:53
2024-10-28T11:53
2024-10-28T15:13
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ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреевю.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел."Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства- 30 ноября до полуночи", - сказал посол.В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский подтвердил, что власти республики потребовали закрыть генконсульство до 30 ноября."Окончательно было достигнуто соглашение, хотя трудно это назвать соглашением - консульство получило срок до 30 ноября на то, чтобы освободить здание. Это достаточно сложная операция. Нужно вывезти разного рода вещи, надо вывезти различное оборудование", - сказал он журналистам.Он добавил, что российские дипломаты также получили распоряжение покинуть страну, поскольку признаны "персонами, нежелательными на территории Польской республики"."До 30 ноября их уже не будет в Польше", - заверил Вроньский.После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
https://ria.ru/20241023/polsha-1979478939.html
https://ria.ru/20241025/mid-1980018365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, познань, польша, в мире
Россия, Познань, Польша, В мире
В Польше назвали сроки закрытия генконсульства России в Познани
Генконсульство России в Познани должны закрыть до полуночи 30 ноября
ВАРШАВА, 28 окт - РИА Новости. Польские власти дали срок на закрытие генерального консульства России в Познани до полуночи 30 ноября, сообщил РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреевю.
Ранее глава МИД Польши
Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
«
"Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства- 30 ноября до полуночи", - сказал посол.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский подтвердил, что власти республики потребовали закрыть генконсульство до 30 ноября.
"Окончательно было достигнуто соглашение, хотя трудно это назвать соглашением - консульство получило срок до 30 ноября на то, чтобы освободить здание. Это достаточно сложная операция. Нужно вывезти разного рода вещи, надо вывезти различное оборудование", - сказал он журналистам.
Он добавил, что российские дипломаты также получили распоряжение покинуть страну, поскольку признаны "персонами, нежелательными на территории Польской республики".
"До 30 ноября их уже не будет в Польше", - заверил Вроньский.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.