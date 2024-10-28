https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980548208.html
Самоходные платформы для перевозки буровых начнут производить в Подмосковье
Самоходные платформы для перевозки буровых начнут производить в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
Самоходные платформы для перевозки буровых начнут производить в Подмосковье
Земельный участок в льготную аренду по программе "Земля за 1 рубль" передали в Подмосковье для строительства импортозамещающего производства, в регионе будут... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:48
2024-10-28T17:48
2024-10-28T17:48
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Земельный участок в льготную аренду по программе "Земля за 1 рубль" передали в Подмосковье для строительства импортозамещающего производства, в регионе будут выпускать самоходные платформы для транспортировки буровых модулей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Торговый дом "Арсенал-Сервис" займется выпуском самоходных платформ для транспортировки буровых модулей. Продукция позволит заменить на российском рынке ряд иностранных поставщиков аналогичной техники", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что инвестиции в проект превысят 95 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 36 рабочих мест, а плановый срок запуска производства – 2026 год. В рамках производственной деятельности компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. В качестве сырья для производства спецтехники будет использоваться: швеллер и узлы рамы, трансмиссия, двигатель, кабина и оперение, шины и диски, электропроводка. В ведомстве уточнили, что для строительства и эксплуатации комплекса по производству самоходных платформ для транспортировки буровых модулей компании предоставлено свыше 5,8 гектара в аренду по льготной ставке сроком на три года.
https://realty.ria.ru/20241028/blagoustroystvo-1980531197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), технологии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Технологии
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Земельный участок в льготную аренду по программе "Земля за 1 рубль" передали в Подмосковье для строительства импортозамещающего производства, в регионе будут выпускать самоходные платформы для транспортировки буровых модулей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Торговый дом "Арсенал-Сервис" займется выпуском самоходных платформ для транспортировки буровых модулей. Продукция позволит заменить на российском рынке ряд иностранных поставщиков аналогичной техники", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что инвестиции в проект превысят 95 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 36 рабочих мест, а плановый срок запуска производства – 2026 год.
В рамках производственной деятельности компания планирует использовать продукцию отечественных поставщиков. В качестве сырья для производства спецтехники будет использоваться: швеллер и узлы рамы, трансмиссия, двигатель, кабина и оперение, шины и диски, электропроводка.
В ведомстве уточнили, что для строительства и эксплуатации комплекса по производству самоходных платформ для транспортировки буровых модулей компании предоставлено свыше 5,8 гектара в аренду по льготной ставке сроком на три года.