https://ria.ru/20241028/podderzhka-1980428267.html

В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины

В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины - РИА Новости, 28.10.2024

В США раскрыли главный страх Европы из-за Украины

Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", перспектива такой поддержки становится менее вероятной... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:40

2024-10-28T07:40

2024-10-28T07:47

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", перспектива такой поддержки становится менее вероятной в силу целого ряда факторов: от внутренней усталости до возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, сообщает газета Washington Post.""Столько, сколько потребуется" по-прежнему остается европейской линией поддержки Украины, но многие лидеры и политики континента признают, что чем больше времени требуется, тем сложнее становится", — отмечается в материале.Автор статьи обращает внимание на то, что европейские лидеры ждут итогов президентских выборов в США, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Украины."Мы не знаем, что на самом деле принесет Украине второй срок Трампа, хотя существует много опасений", — приводит газета слова бывшего посла Великобритании в НАТО Адама Томпсона.Чтобы добиться большей определенности, европейские политики начали передавать контроль над ключевыми элементами военной помощи Украине под командование НАТО. В то же время они признают, что доминирующее положение США в НАТО и огромная доля Вашингтона в финансировании Киева означают, что они мало что смогут сделать, если новый президент США пересмотрят политику в отношении Украины."Допустим, США предоставляют танк: есть целая логистическая цепочка, чтобы доставить танк на Украину. В этой новой системе у вас будут немецкие, канадские, румынские солдаты и так далее, а не преимущественно американский персонал. Но если спонсоры заберут танк, вы мало что сможете сделать", — заявил изданию европейский дипломат.По данным газеты, доля сторонников оказания военной помощи Украине среди жителей европейских стран ослабла, а влияние политических сил, выступающих за прекращение поддержки, только увеличивается.В Кремле не раз подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

https://ria.ru/20241012/ugroza-1977717519.html

https://ria.ru/20241027/ukraine-1980396014.html

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сша

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в мире, украина, сша, великобритания, сергей лавров, дональд трамп, нато