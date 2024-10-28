https://ria.ru/20241028/plennyj-1980447326.html

Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров

Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров - РИА Новости, 28.10.2024

Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров

Пленный военнослужащий ВСУ Борис Довбик на видео Минобороны РФ рассказал о специальных отрядах в украинских войсках, которые расстреливают дезертиров, а также о РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:19

2024-10-28T10:19

2024-10-28T10:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Борис Довбик на видео Минобороны РФ рассказал о специальных отрядах в украинских войсках, которые расстреливают дезертиров, а также о распускаемых командованием слухах о том, что российские войска не берут в плен украинских солдат. "Никто не хотел убегать, так как все думали, что будут расстреляны. Были специально обученные люди, которые ловили людей и их расстреливали... Ну, просто было по слухам, говорили нам, что русские солдаты не берут в плен. Ну, командование так говорило, что в плен нас не берут", - сообщил Довбик. Он также рассказал о том, как его подразделение окружили военнослужащие группировки "Север" в Курской области. "Не знали, как эвакуировать нас. Посмотрел, на позициях наших ребят нет. Бросили нас и "трехсотых" (раненых - ред.) тоже. В подвалах оставались трехсотые и даже двухсотые ("убитые - ред.). Все побросали", - пожаловался военнопленный.

https://ria.ru/20241025/putin-1980178354.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины