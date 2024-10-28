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Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров
Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров - РИА Новости, 28.10.2024
Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров
Пленный военнослужащий ВСУ Борис Довбик на видео Минобороны РФ рассказал о специальных отрядах в украинских войсках, которые расстреливают дезертиров, а также о РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:19
2024-10-28T10:19
2024-10-28T10:19
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курская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Борис Довбик на видео Минобороны РФ рассказал о специальных отрядах в украинских войсках, которые расстреливают дезертиров, а также о распускаемых командованием слухах о том, что российские войска не берут в плен украинских солдат. "Никто не хотел убегать, так как все думали, что будут расстреляны. Были специально обученные люди, которые ловили людей и их расстреливали... Ну, просто было по слухам, говорили нам, что русские солдаты не берут в плен. Ну, командование так говорило, что в плен нас не берут", - сообщил Довбик. Он также рассказал о том, как его подразделение окружили военнослужащие группировки "Север" в Курской области. "Не знали, как эвакуировать нас. Посмотрел, на позициях наших ребят нет. Бросили нас и "трехсотых" (раненых - ред.) тоже. В подвалах оставались трехсотые и даже двухсотые ("убитые - ред.). Все побросали", - пожаловался военнопленный.
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о спецотрядах для расстрела дезертиров
Украинский пленный: обученные люди в спецотрядах расстреливают дезертиров
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Борис Довбик на видео Минобороны РФ рассказал о специальных отрядах в украинских войсках, которые расстреливают дезертиров, а также о распускаемых командованием слухах о том, что российские войска не берут в плен украинских солдат.
"Никто не хотел убегать, так как все думали, что будут расстреляны. Были специально обученные люди, которые ловили людей и их расстреливали... Ну, просто было по слухам, говорили нам, что русские солдаты не берут в плен. Ну, командование так говорило, что в плен нас не берут", - сообщил Довбик.
Он также рассказал о том, как его подразделение окружили военнослужащие группировки "Север" в Курской области
. "Не знали, как эвакуировать нас. Посмотрел, на позициях наших ребят нет. Бросили нас и "трехсотых" (раненых - ред.) тоже. В подвалах оставались трехсотые и даже двухсотые ("убитые - ред.). Все побросали", - пожаловался военнопленный.