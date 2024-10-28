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Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума - РИА Новости, 28.10.2024
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20:05 28.10.2024 (обновлено: 20:17 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/peskov-1980582656.html
Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума
Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума - РИА Новости, 28.10.2024
Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума
Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:05
2024-10-28T20:17
сочи
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент по традиции участвовать в заседании Валдайского форума.Пленарное заседание Валдайского форума пройдет в Сочи 7 ноября.
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сочи, владимир путин, россия, дмитрий песков
Сочи, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума

Песков: Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в Сочи

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент по традиции участвовать в заседании Валдайского форума.
Пленарное заседание Валдайского форума пройдет в Сочи 7 ноября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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