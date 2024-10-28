https://ria.ru/20241028/peskov-1980582656.html

Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума

Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума - РИА Новости, 28.10.2024

Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:05

2024-10-28T20:05

2024-10-28T20:17

сочи

владимир путин

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156375/24/1563752460_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_d9229130b1c4e9a127c2fc9f5230b8c7.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли президент по традиции участвовать в заседании Валдайского форума.Пленарное заседание Валдайского форума пройдет в Сочи 7 ноября.

https://ria.ru/20241028/klimat-1980582964.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, владимир путин, россия, дмитрий песков