https://ria.ru/20241028/peskov-1980568791.html

Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков

Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков - РИА Новости, 28.10.2024

Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков

Сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию пока неизвестны, Кремль их своевременно объявит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:01

2024-10-28T19:01

2024-10-28T19:16

россия

политика

дмитрий песков

иран

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию пока неизвестны, Кремль их своевременно объявит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока нет. Мы сообщим, когда будет (визит) согласован", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли даты предстоящего визита президента Ирана в РФ.

https://ria.ru/20241024/iran-1979190700.html

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россия, политика, дмитрий песков, иран, масуд пезешкиан