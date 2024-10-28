https://ria.ru/20241028/peskov-1980568791.html
Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков
Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков - РИА Новости, 28.10.2024
Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков
Сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию пока неизвестны, Кремль их своевременно объявит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:01
2024-10-28T19:01
2024-10-28T19:16
россия
политика
дмитрий песков
иран
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сроки визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Россию пока неизвестны, Кремль их своевременно объявит, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока нет. Мы сообщим, когда будет (визит) согласован", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, известны ли даты предстоящего визита президента Ирана в РФ.
https://ria.ru/20241024/iran-1979190700.html
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россия, политика, дмитрий песков, иран, масуд пезешкиан
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Иран, Масуд Пезешкиан
Сроки визита иранского президента в Россию еще неизвестны, сообщил Песков
Песков: сроки визита Пезешкиана в Россию еще неизвестны